Primera prueba: aprobada

Los nervios, la emoción y la expectativa alrededor del mundo crecen cada vez más. Y desde el pasado martes, mucho más, pues las primeras pruebas de fuego que llevan a la corona de Miss Universo fueron aprobadas por las ochenta candidatas al título.



La prueba preeliminar consistía en las entrevistas con el jurado el pasado lunes, y finalmente con la competencia en traje de baño y vestido de noche, el martes por la noche. Thelma Rodríguez, Miss Nicaragua 2008, dijo sentirse segura y afirma que tiene posibilidades de clasificar en el top 15, gracias a su presentación.



Marcio Tellería, de la Organización Miss Nicaragua, asegura que vio un buen trabajo por parte de Thelma desde su asiento en el público del auditorio. Aclaró también que lució bien en traje de baño, contrario a lo que algunos piensan sobre el peso de la candidata nicaragüense, aunque al final de su desfile por la pasarela se vio cierta inseguridad por parte de la chinandegana.



Más tarde, Thelma explicó que la luz que la seguía la dejó de enfocar, por lo que de repente perdió un poco el balance.



Tellería también afirma, que tanto él como la candidata pinolera notaron que el jurado hizo varios apuntes durante su pasarela, por lo que ambos conservan la esperanza de una clasificación en las semifinales.





Predicciones a la vista

Sin embargo, están concientes de las pocas posibilidades de ser parte de las 15 semifinalistas, pues también hay otras candidatas que lo hicieron muy bien, entre ellas Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Australia, India y México (que para muchos tienen un puesto seguro).



Asimismo, varios expertos en la materia consideran que Brasil, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico, no “dieron la talla” en la competencia preeliminar.



Según el comentario general de expertos, Thelma no está entre las seguras, ni en la lista del top 15, pero sí como una de las que puede dar sorpresas. Así que Thelma y la organización de Miss Nicaragua no pierden las esperanzas.