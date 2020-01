Concierto de Julio Jaramillo

Ganador de muchos festivales en el Ecuador por la casi perfecta imitación de la voz del “Ruiseñor de América”, Julio Jaramillo; a sus apenas seis años de edad ya cantaba, y fue entonces cuando Jhonny Delgado inició la faena de la imitación profesional a los 14.



Con tez morena, una media sonrisa que dejaba ver sus pequeños dientes blancos y un saludo de mano muy caballeroso, Delgado se acercó para conversar acerca de su trayectoria, desde que Jaramillo le llamara la atención.



“Es cosa de Dios el hecho de tener este don, y además me ayudó el hecho que mi papá escuchaba la música de Jaramillo desde que yo estaba pequeño”, comentó convencido, sentado al lado mío leyendo lo que escribía mientras hablaba.





Su voz reconocida

Jhonny Delgado nació en El Empalme, Ecuador. Cuenta con la edad de 28 años y pertenece a la Fuerza Aérea del Ecuador. Para venir a Nicaragua y hacer sus presentaciones logró conseguir el permiso de parte de los altos mandos. “Agradezco al coronel Jaime Almeira Villavicencio por el apoyo, y a mi comandante general Rodrigo Bohórquez Flores”, dijo. Y es que este talento ya cuenta con un récord de siete años de pertenecer a esta institución.



Recientemente estuvo en Perú por una invitación que le hiciera el embajador de Ecuador en Perú. “Esta invitación fue por el aniversario de la Fuerza Armada del Ecuador, y quisieron que cantara allá”, comentó. “Ahí presenté un concierto en Lima, la capital del Perú”, añadió con semblante melancólico.



En esta actividad, Jhonny recibió dos reconocimientos por hacer quedar bien a su institución y a su país. A su vez se ha visto involucrado en concursos de radio y televisión. “Ah, pero también gané varios concursos intercolegiales en mi país natal”, advirtió orgulloso.





“Me sale natural”



En cuanto a la peculiar voz del ecuatoriano Jaramillo, Delgado se esmera en mantener viva la voz del artista.



“Ya es nato en mí, me sale natural, no hago mucho esfuerzo para imitarlo”, comentó. Sus presentaciones se dividen en dos bloques y cada uno tarda una hora aproximadamente.



Asimismo, el repertorio que el imitador posee es completo.



“Tengo mucho repertorio de Jaramillo, de casi de todos los países en donde él ha grabado. Soy además coleccionista de su música.



A cada país que voy a presentarme interpreto los temas más conocidos en el lugar”, asegura entonando un pedacito del tema “Madrecita de mi vida”, el icono musical del da de las madres en nuestro país.





Jaramillo en Nicaragua

En ésta su primera visita a Nicaragua, gracias a Representaciones y Servicios Empresariales, R.S.E., de la cual está al mando el señor Róger Bellolio, el imitador asegura sentirse muy bien recibido.



“Acá la gente me ha tratado muy bien y se ha quedado impresionada de escuchar una voz tan maravillosa como es la voz de Jaramillo, a través de mí”, comentó.



De hecho, este personaje apasionado por las más de 5 mil tonadas de Julio Jaramillo, asegura que ha quedado marcado por los nicas como “Julio Jaramillo 2”. En cambio, en su patria es reconocido como J.J.



“Mis compatriotas me identifican de esa manera y yo me siento bien con ello, porque lo hacen de manera cariñosa”, mencionó seguro. Ya para este próximo 22 de julio, Jhonny retorna a su natal Ecuador para seguir siendo su J.J.





TOME NOTA

Las presentaciones del imitador de Julio Jaramillo inician hoy jueves 10 de julio en “K Son Club”. Mañana viernes 11 de julio estará en el Restaurante “La Hora del Taco”. El sábado 12 estará en el Centro Recreativo “Remembranzas de Nagarote”. Para el miércoles 16 de julio, el imitador estará en el “Teatro José de la Cruz Mena”, de la ciudad de León. Para el viernes 18 de julio estará en Restaurante “La Hacienda”, en Estelí. El sábado 19 estará en las fiestas patronales de Villa El Carmen. El cierre es el domingo 20 en San Marcos, en el Town Club. En los últimos tres eventos contarán con la participación del Grupo Sismo. Todas las presentaciones serán a las 8 de la noche. Precios módicos.