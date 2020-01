A dúo Paulina Rubio y Rosario

Con sus respectivas melenas alborotadas, las cantantes Paulina Rubio y Rosario pusieron de pie al público que se dio cita en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona cuando interpretaron juntas el tema ''Como me la maravillaría''.



La canción fue un éxito que años atrás popularizó la madre de Rosario, Lola Flores, y que la cantante española quiso incluir como parte de su concierto, informó el jueves Universal Music.



Tras interpretar el tema a dúo subieron al escenario Antonio Carmona, Coti, Diego El Cigala, La Mari y Lolita para cantar ''No dudaría''.



El recital fue grabado para televisión, informó el sello discográfico.



Rosario ha grabado siete discos de estudio: ''De ley'', ''Siento'', ''Mucho por vivir'', ''Jugar a la locura'', ''Muchas flores'', ''De mil colores'' y ''Contigo me voy''.



Por su parte, la mexicana, quien prepara un disco que saldría al mercado a finales de este año, tiene ocho producciones: ''La chica dorada'', ''24 kilates'', ''El tiempo es oro'', ''Planeta Paulina'', ''Paulina'', ''Border Girl'', ''Pau-Latina'' y ''Ananda''.