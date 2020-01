Aplausos para “Madame Butterfly”

La popular Ópera en III actos, de G. Puccini, titulada “Madame Butterfly”, fue presentada recientemente en las instalaciones del Teatro Nacional Rubén Darío gracias las Embajadas de Estados Unidos y Japón, para que los nicaragüenses tuviésemos la oportunidad de disfrutar de la cultura musical de otros mundos.



Previo a la puesta en escena, el director de la Camerata Bach, Ramón Rodríguez, dio un breve discurso de bienvenida al público y dijo que ésta sería la cuarta puesta en escena (en cuanto a óperas) a lo largo de 15 años, que la Camerata ha presentado. Agradeció a su vez a las Embajadas que hicieron posible dicho evento y a los artistas internacionales que asistieron para la presentación. Además participaron, por supuesto, la Camerata Bach, músicos y coristas invitados.



“Nos alegra contribuir a que este país tenga una parte cultural musical, y esperamos que disfruten de esta joya”, fueron las palabras de despedida de Rodríguez.





El acto

La obra se desarrolló con la participación de Holy Gasch, de los Estados Unidos; Octavio Orochena, de Nicaragua; Carlos Arturo Galván y Arturo Rodríguez, de México; Pilar Pousada Ruiz y Armando Parra Rodríguez, de Cuba; Luis Girón May, de Guatemala. Además se contó con la musicalización del Coro de Cámara de Nicaragua, dirigida por Leo Walz, de Estados Unidos.



En cuanto a la ambientación, ésta logró el cometido de recrear una casa con terraza, ubicada en una colina cercana, según datos de la obra, a Nagasaki. Era la casa de Madame Butterfly. Asimismo, el vestuario no se permitió quedar fuera del lugar: los kimonos de seda estampados, los utensilios, el maquillaje, las cabelleras recogidas con palillos, las costumbres, además de la usanza de las coloridas y elegantes sombrillas. Todo en su conjunto consiguió proyectar la más auténtica tradición japonesa.



Varios de los ejemplos que la obra mostró en cuanto a los hábitos fue la de servir el té, doblar la servilleta, el característico estilo de caminar, de abrir una puerta o desmenuzar el tabaco. Los saludos fueron de igual manera otra manera de cimentar la cultura de los japoneses.





Amor, traición y muerte

El argumento de la obra de Puccini se concentra en una adolescente japonesa llamada Cio-Cio-San, quien renuncia a su religión para casarse con un oficial del Ejército estadounidense, Pinkerton, por lo que es rechazada por su familia.



Poco después, el soldado parte en una misión, jurándole a Cio-Cio-San que regresará. Ella cree en su fidelidad.



Pero él no lo hace. La joven da a luz un niño. Transcurren tres años y llega al puerto el barco del oficial.



Madame Butterfly espera toda la noche que Pinkerton aparezca. Sin embargo, el oficial se ha casado en su país, viene con su nueva esposa y pretende llevarse al hijo de Cio-Cio-San.



Para que su hijo no se avergüence, Butterfly decide suicidarse con la misma daga de su padre. Moribunda oye desde lejos la voz de su amado.