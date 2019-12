A la venta CD de primera dama francesa

Es un gran día para la primera dama de Francia, Carla Bruni-Sarkozy. Su nuevo álbum salió a la venta el viernes.



La modelo convertida en cantante, quien se casó con el presidente Nicolas Sarkozy en febrero, es una primera dama muy popular. ¿Pero será su tercer disco un éxito como el primero de 2002, que vendió 2 millones de copias, o un fracaso como el segundo, de 2006?



Bruni ha ayudado a revitalizar la aquejada imagen de Sarkozy, por lo que el éxito del CD, o su fracaso, sería crítico para el presidente.



La italiana Bruni compuso la música y escribió la letra de la mayoría de las canciones en la producción, titulada ''Comme si de rien n'etait'' (Como si nada hubiese pasado), y las canta con su característica voz suave y sensual, acompañada por la guitarra, el violín y la armónica, entre otros instrumentos. Como artista, mantiene su apellido de soltera.



Bruni, de 40 años, se casó a Sarkozy pocos meses de su turbio divorcio de Cecilia Sarkozy. La nueva pareja fue inicialmente criticada como muy poco presidencial, pero con su educación de alta sociedad y una clásica elegancia, Bruni se ganó rápidamente a los franceses.



Su reverencia ante la reina Isabel II cuando su esposo hizo su primera visita de estado a Gran Bretaña en marzo fue el factor decisivo. La llamada ''Carlamanía'' se alzó y la primera dama empezó a eclipsar al marido en sus visitas oficiales.



El sello de Bruni, Naive, ha dicho que las ganancias del álbum irán a beneficencia.



La mañana del viernes las ventas eran pocas en la tienda Virgin Megastore de los Campos Elíseos, no muy lejos del palacio presidencial, pero un cliente dijo que compró el CD por su arte, no por el alto rango de la cantante.



''Creo que es (Carla) la artista quien es más interesante'', expresó Eric Gardner de Beville. ''El hecho de que sea la primera dama añade a su éxito, claro está, pero ese no es el factor estimulante''.



El director musical de la tienda, Bertrand Dentz, fue algo crítico con la obra de Bruni. Dijo que para él sólo seis de las 14 canciones realmente funcionan.



''El resto del álbum es un poco aburrido y no está pasando mucho (con el mismo)'', dijo Dentz a APTN.



Un puñado de personas entrevistadas en la calle manifestaron que sea cual sea la recepción, Bruni hace bien en seguir con su carrera musical.



''Creo que su imagen como modelo y cantante prevalece sobre la de primera dama'', opinó Marion Feurdrinier, una estudiante de mercadotecnia de 21 años.



Bruni no saldrá de gira para promocionar el disco. Ha dicho que los conciertos implican un despliegue demasiado grande de seguridad debido a su posición.



Sin embargo, ha prometido seguir siendo la misma mujer moderna que toma sus propias decisiones y que sigue adelante con su carrera pese al trabajo de su esposo.