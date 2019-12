INC cierra convocatoria

Con la participación de 47 obras cerró la convocatoria para la publicación de obras inéditas denominada “Mi primer libro”, de la que estuvo al mando el Instituto Nicaragüense de Cultura, INC, dirigida para autores jóvenes y adultos nicaragüenses que no cuenten con obra publicada.



Este dato lo anunció Emilio Zambrana, jefe de prensa del INC, tras agregar que los resultados se darán a conocer en la segunda semana del mes de agosto de 2008.





Escogerán doce obras

De las obras inéditas presentadas se escogerán 12 para su publicación. En cuanto a los géneros literarios que participan encontramos 35 obras de poesía, una novela, diez cuentos y un poemario en prosa.



Los participantes involucrados provienen de distintas zonas del país, entre las que se destacan: Chinandega, Matagalpa, Granada, Managua, Masaya, RAAS, Carazo y León, por mencionar algunas.



Según Zambrana, entre los criterios de selección destacan la originalidad, el lenguaje, la propuesta estética y la temática.



En el sentido de establecer las condiciones, instrumentos y medios para que desde el nivel local y nacional, todas las manifestaciones artísticas y culturales propias de los y las nicaragüenses sean reconocidas y estimuladas; el INC promueve programas para que el arte y la cultura sean un derecho de todos los ciudadanos, sin importar su origen, etnia, situación política, económica o social. Sobre esta misma dirección, elaborar y desarrollar un programa de ediciones de escritores y autores nicaragüenses, y de las mejores investigaciones, así como promover, desde el nivel local, la apertura y desarrollo de programas editoriales, programas de la lectura y programas de promoción de la literatura; son parte de los objetivos que persigue el INC.