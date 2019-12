Carla Kjaerby en concierto

Hoy sábado, la cantautora Carla Kjaerby y el grupo Staccato, al lado del guitarrista Eduardo Araica, harán una creativa fusión de géneros tales como el jazz, bossa nova, pinceladas de flamenco, música peruana, nicaragüense y del mundo, en un concierto que tendrá lugar en la Casa de los Mejía Godoy.



En esta línea, podemos comentarles que será un concierto muy dinámico. “Hacemos bastante música en versiones muy singulares con el toque de sabor latino, y sobretodo con mucha energía latina”, dijo Kjaerby.



La artista asegura que se esfuerza siempre por entregar un concierto muy alegre, con música que hace a la gente sentirse que está ahí, que se sienta compenetrada. “Estamos haciendo muchas tonadas brasileras como samba y bossanova, además de incluir son cubano, temas peruanos y sobretodo mi música nicaragüense”, manifestó Kjaerby.





Un repertorio variado

Algunos temas a interpretar en este concierto serán los que Carla tiene incluidos en su próxima producción, “porque creo que jamás me perdonaría el haber estado tanto tiempo en este país, que me encanta y me siento de aquí, y no haber dejado siquiera mi huella”, aseveró emocionada.



Kjaerby asegura que Nicaragua le ha ayudado a desarrollarse profesionalmente, y por tal motivo se siente en deuda con las personas que la han apoyado a ella y a su música.



Y volviendo a la parte del repertorio musical que en el concierto podremos disfrutar, aparecen los temas: “La garota de Ipanema”, “Mais que nada”, “Piel canela”, “Son de la Loma”, “Capullito de Aleli”, “Palomita Güasiruca”, “Nicaragua, nicaragüita”; entre otros más.





Temas peruanos

A su vez, Kjaerby le dará el toque con sabor peruano al concierto de hoy por la noche. Temas como “Flor de la Canela” y “Raíces del festejo”, son igualmente parte del jugoso repertorio.



La artista, valga mencionarlo, fue arrullada en cuna peruana, y ésta es la razón por la cual le apasiona su cultura musical; por ende la da a conocer en cada uno de sus conciertos. “Estoy enamorada de mi país”, señaló de inmediato.



Muchos temas en esta presentación serán interpretados, además de español, en inglés, portugués e italiano. “Lo más resaltante de este concierto es que me divierto mucho en el escenario, y hay mucha empatía y química con los músicos”, comentó Kjaerby. Enseguida añadió que “aparte de ser la banda que me acompaña, somos muy buenos amigos y eso es muy lindo, ya que se irradia en el escenario”.



A propósito, consideramos importante dar a conocer a los músicos que acompañan a Carla. Ellos son: Milton Guillén, quien ejecuta la percusión; en el bajo está Jazer Widi; la batería está en manos de Gabriel Fonseca; y en cuanto a los vientos, al mando está Fernando Escorcia. La guitarra la ejecuta Eduardo Araica.





TOME NOTA



El concierto es hoy sábado en la Casa de los Mejía Godoy, ubicada frente al Hotel Crowne Plaza, a las 8:30 p.m. La admisión tendrá un costo de 120 córdobas.