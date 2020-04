Jessica Alba venderá fotos

Jessica Alba pronto podría agregar 1.5 millones de dólares a su fortuna. Pues, de acuerdo con el portal de internet TMZ.com, la actriz de ascendencia mexicana ha aceptado vender la exclusiva de las fotos de su hija, Honor Marie Warren, a la revista de farándula estadounidense Ok! Magazine.



Dicho sitio web informó que el acuerdo entra la publicación y la actriz de 27 años consiste en imágenes actuales de la pequeña, de un mes de nacida, y fotos de un “evento” --la Navidad, un viaje de vacaciones, el Día de Acción de Gracias, etc.--. Se dice que las primeras fotografías ya fueron tomadas esta semana y que la niña es simplemente “adorable”.



Por otra parte, una fuente aseguró a dicho sitio que la protagonista de Fantastic Four ya había rechazado varias ofertas de algunas revistas, pero eventualmente cedió.



La pequeña Honor nació el pasado 7 de junio en Los Ángeles, CA, fruto del matrimonio de Alba y el director estadounidense Cash Warren.