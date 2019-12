Todo listo para Miss Universo

Nha Trang, Vietnam/AP



Ochenta de las mujeres más bellas del mundo llegaron a esta población de la costa de Vietnam, más conocida por la guerra que por el glamour, para participar en el concurso Miss Universo.



Las instancias finales del certamen están previstas para comenzar el 14 de julio, con hora local en Vietnam, pero por la diferencia de horario, para Nicaragua es hoy domingo.



Como sus 84 millones de compatriotas, Nguyen Thuy Lam, de 20 años, Miss Vietnam, espera mostrar a la audiencia internacional un país en el cual están prosperando el comercio y la moda, y donde la guerra se ha convertido en un recuerdo desvaído.



“Quiero mostrar mi país y mi cultura y nuestra historia a todos”, dijo Lam, cuya vestimenta tradicional es un ao dai, un colorido conjunto de pantalón y blusa. “Me siento muy confiada con mi ao dai”, declaró. “Me gustaría que todos lucieran la prenda, y también se sintieron confiados”.



El certamen se efectuará en Nha Trang, una ciudad costera situada cerca de una importante base militar norteamericana durante la guerra de Vietnam, que concluyó en 1975.



Dadas las previas hostilidades entre ambos países, Miss Estados Unidos, Crystle Stewart, dijo haber quedado muy impresionada por la calidez de los anfitriones.



“Estados Unidos y Vietnam están trabajando juntos, en cooperación y en paz”, dijo Stewart.



El espectáculo tendrá como anfitriones al animador de la televisión norteamericana Jerry Springer, y a la cantante británica de pop, Mel B, quien actuó previamente en el conjunto The Spice Girls.



Las 80 participantes han estado en Vietnam por casi cuatro semanas, y han recibido una vasta cobertura de la prensa vietnamita mientras se reunían con dignatarios locales, retozaban en la playa vestidas con bikinis, y participaban en varios eventos de caridad.



Ahora, se aprestan a participar en el programa del domingo, esperando evitar la calamidad que afectó a la anterior Miss Estados Unidos, quien se cayó en el escenario durante el segmento de desfile con traje de noche, y se convirtió en estrella de You Tube, donde el vídeo causó sensación.



Stewart dijo que tiene esperanzas de no correr la misma suerte.



“Todo lo que puedo ofrecer al mundo y a Estados Unidos es hacer lo mejor que pueda”, dijo.



Muchas de las participantes comparten la seguridad exhibida por Stewart.



Miss Serbia, Bojana Boric, de 21 años, se mostró ansiosa por participar en las competencias de traje de baño.



“Es una sensación muy buena”, dijo Boric, a quien le encanta trabajar como modelo, además de cocinar y practicar deportes. “Es el momento que (toda mujer) espera. Es el momento en que todos verán nuestro rostro, y todos recordarán”.



Los concursos de belleza han sido criticados por algunos, que los consideran una forma de explotar a las mujeres y celebrar la superficialidad sobre la sustancia. Miss Suecia 2007 abandonó el certamen luego de ser objeto de duras críticas por parte de algunos de sus compatriotas, y el país no está enviando una delegación este año.



Pero los concursos de belleza son muy populares en Vietnam, que tiene también esperanzas de ser anfitrión del concurso Miss Mundo en el año 2010.



Luego de años de guerra y de pobreza, el país experimenta un resurgimiento económico. Negocios de cosméticos y de modas han brotado como hongos en Hanoi, su capital, y en Ciudad Ho Chi Minh (antes Saigón), su centro comercial más importante.