Fallece Evelyn Keyes

Los Ángeles/AP



Evelyn Keyes, quien interpretó a Suellen, la hermana menor de Scarlett O’Hara en “Lo que el viento se llevó”, ha fallecido. La actriz, quien estuvo casada con el famoso cineasta John Huston y con el músico Artie Shaw, tenía 91 años.



Keyes falleció el 4 de julio, debido a cáncer de útero, en su residencia en Montecito, informó el viernes Allan Glaser, productor y amigo cercano de la actriz.



Glaser dijo que la noticia no se dio antes porque los abogados querían esperar hasta que se expidiera el acta de defunción.



La vida personal de Keyes eclipsó su carrera artística. Además de sus matrimonios, normalmente turbulentos, con Shaw y con los cineastas Huston y Charles Vidor, vivió con el productor Mike Todd durante tres años, cuando preparaba y rodaba “La vuelta al mundo en 80 días”.



En esa cinta Keyes hizo un papel pequeño y ayudó en la publicidad.



Todd la envió al estreno en Caracas. Luego la llamó abruptamente desde París, con el siguiente mensaje: “Escucha, tengo que decirte esto. Me he enamorado de Elizabeth (Taylor)”.



“Bueno, nada es para siempre”, dijo la actriz en 1977. “Lo bueno es que yo invertí todo mi dinero en ‘La vuelta al mundo en 80 días’, y ello me preparó para la vida”.



Keyes dio un relato franco de sus romances y matrimonios en su autobiografía de 1977: “Scarlett O’Hara’s Younger Sister”.



Su papel en el clásico de 1939 le permitió después tener un contrato con Columbia Pictures y una condición de estrella.



Entre sus papeles más notables destaca el de la amante de Robert Montgomery, en “Here Comes Mr. Jordan”, de 1941; Ruby Keeler, la esposa de Al Jolson, en “The Jolson Story”, de 1946; y la mujer de Dick Powell, en “Mrs. Mike”, de 1949.



Estelarizó también películas de menor categoría que fueron posteriormente elogiadas por los críticos como obras destacadas del cine negro: “Johnny O’Clock”, de 1947; “The Killer that Stalked New York”, de 1950; “The Prowler”, de 1951; “99 River Street”, de 1953; y “The Big Combo”, de 1955.