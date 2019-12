Treinta preguntas sobre hiperactividad

12 Julio 2008 |

Neurólogo-Psiquiatra



III Entrega



1. ¿Si ha habido problemas en el parto, el niño será hiperactivo?

No necesariamente. Las complicaciones en el parto o inmediatamente después del parto, se consideraban hace años un factor de riesgo, tanto para presentar este trastorno como para otros; sin embargo, en la actualidad se considera que la condición DAH es heredada y, por lo tanto, independiente de las condiciones del parto.





2. ¿Es difícil establecer el diagnóstico del niño hiperactivo?

Es difícil hacerlo sin suficiente experiencia y si se utilizan criterios inadecuados. Pero aunque resulta complejo y requiere obtener bastantes informaciones de padres, maestros y niño, no lo es tanto para profesionales con experiencia.





3. ¿La hiperactividad se hereda?

Las pruebas a favor de esta hipótesis no son determinantes, pero cada vez son mayores los datos que apuntan a una posible transmisión genética.





4. ¿El niño hiperactivo tiene una lesión cerebral, un tumor, un daño...?

No tiene ningún daño físico. Su cerebro es de aspecto absolutamente normal. Sencillamente “funciona de manera diferente” en alguna zona. Algunos estudios parecen poner de manifiesto algunas diferencias anatómicas entre estos niños y los demás (a los que se considera “normales” y un grupo homogéneo). Sin embargo, estas conclusiones no pueden darse por válidas hasta que no se realicen otros estudios, que comparen las características anatomo-fisiológicas de este grupo de niños con otros grupos de niños con otros problemas escolares o conductuales.





5. ¿Cómo suele ser la primera infancia del niño hiperactivo?

Suelen presentar dificultades para comer, dormir; son inquietos, irritables...



Pero este comportamiento también lo presentan algunos niños que NO SON HIPERACTIVOS. Por lo tanto, sólo se consideran indicadores de una posible hiperactividad que se confirmará en el futuro.





6. ¿Cómo es el niño hiperactivo de 4 a 6 años?

Es impulsivo, desobediente: quiere salirse con la suya, tiene malas relaciones con los demás, no se entretiene con nada, no está quieto nunca.





7. ¿Cómo es el niño hiperactivo entre los 7 y los 12 años?

A los indicadores anteriores se añaden, progresivamente, problemas de ansiedad, estrés (resultado de los excesivos castigos que recibe) y los primeros fracasos escolares.





8. ¿Existe medicación para la hiperactividad?

Sí. Existen ciertos productos farmacéuticos que ayudan al niño hiperactivo. El principal fármaco es el METILFENIDATO. Esta sustancia química se comercializa con distintos nombres, en países diferentes.



Sus efectos inmediatos son un aumento de la capacidad de atención y concentración, y una reducción de la hiperkinesia y la movilidad del niño.



Sin embargo, sus efectos duran poco tiempo: se elimina por la orina en unas cuantas horas y, es preciso volver a tomar otra pastilla.



Por lo general, se toma una pastilla al levantarse y otra a medio día; pero depende de la prescripción médica, que se realiza en función de la edad del niño, la intensidad de sus problemas, su peso...



Desde hace poco tiempo se comercializa esta sustancia en forma de liberación prolongada, lo que evita dar una segunda pastilla y la sustancia química mantiene sus efectos de manera más duradera.



En la actualidad se están desarrollando otros fármacos diferentes a los psicoestimulantes.





9. ¿Es aconsejable que tome medicamentos el niño hiperactivo?

La decisión de proporcionar ayudas farmacológicas a las personas con trastornos del comportamiento es motivo de discusión entre profesionales, tanto en la infancia como en la adolescencia o adultez. Indiscutiblemente las sustancias químicas que alteran el comportamiento --en una u otra dirección--, pueden resultar una estrategia más cómoda y más económica en tiempo y dinero que un proceso de aprendizaje de nuevas destrezas cognitivas e instrumentales.



Sin embargo, la decisión de tomar fármacos no es una cuestión simple, de sí o no; sino más bien una cuestión de valoración de los recursos disponibles y de la gravedad del trastorno si lo hubiera.



En los casos de falta de recursos socioeducativos por parte de padres o maestros y de cierta gravedad del trastorno, el metilfenidato es un buen apoyo del tratamiento mientras se utilice de manera prudente (no masiva) y combinado con procesos de enseñanza para que aprenda a regular su conducta por sí mismo.





10. ¿Crean dependencia física los fármacos que se utilizan?

No, no crean dependencia física.





11. ¿Qué efecto producen en el organismo? ¿Para qué sirven?

Mejora la capacidad de mantener la atención y reducen el movimiento inadecuado, debido a que a través de este agente externo se estimula al cerebro para que alcance los niveles de activación necesarios para un correcto mantenimiento de la atención (lo que repercute en una mejora de muchos otros indicadores).





11. ¿Qué efectos secundarios pueden originar estos fármacos?

En general se produce una reducción del apetito y dificultad para iniciar el sueño, sobre todo si se le proporciona otra dosis por la tarde, lo que conlleva a pérdidas de peso variables.





12. ¿En qué momentos del día es adecuado que el niño tome la medicación?

Normalmente se recomienda tomar por la mañana y al mediodía, para que el efecto sea máximo en el momento en que el niño acude a la escuela.





13. ¿Por qué no se recomienda utilizar tranquilizantes con este tipo de niños?

Porque dado que su hiperkinesia y cambios atencionales frecuentes cumplen una función de auto-estimulación cerebral, la ingesta de tranquilizantes los llevaría a tener que moverse más y reduciría aún más su tiempo atencional.





14. ¿Por qué no se puede saber si un niño es hiperactivo antes de los tres o cuatro años?

Porque la capacidad atencional (sus destrezas atencionales) se está desarrollando y el niño está en un período de exploración y manipulación, que hace que los criterios de diagnóstico no discriminen claramente entre lo que es un comportamiento normal y el que no lo es.





15. ¿El niño hiperactivo nunca puede controlar su conducta?

El autocontrol o auto-regulación del comportamiento es el resultado del desarrollo y de los procesos educativos recibidos en casa y en el colegio; es decir, de sus aprendizajes. Pero todo aprendizaje requiere de dos condiciones: una capacidad intelectual para relacionar acontecimientos (inteligencia lógica) y una atención eficaz y sostenida. Todos los niños tienen que aprender lo mismo: auto-regulación de su conducta. Pero para los niños con alguna limitación intelectual o déficit atencional esto se hace más complicado y requiere más tiempo, tolerancia, comprensión y otros métodos específicos de educación.





16. ¿Por qué le cuesta al niño hiperactivo seguir instrucciones?

Por su dificultad para prestar atención y mantenerla.





17. ¿Por qué es más difícil controlar al niño hiperactivo cuando está con otros, que cuando está solo?

Porque hay más elementos que lo distraen y que influyen en su comportamiento mediante recompensas u otros incentivos, fundamentalmente de tipo social.





18. ¿Por qué con frecuencia no presta atención a lo que es realmente importante, y se centra en aspectos que son secundarios?

Porque no sabe distinguir lo principal de lo secundario y suele responder a lo que más llama su atención. En general, esto puede explicarse como una de las consecuencias de un retraso en el aprendizaje de habilidades cognitivas de resolución de problemas.





19. ¿Por qué deja las cosas a medio hacer?

Porque no tiene autocontrol y le cuesta estar durante un tiempo prolongado prestando atención a una misma tarea.





20. ¿El niño hiperactivo tiene problemas intelectuales?

La inteligencia no tiene relación alguna con la hiperactividad; por lo tanto, hay niños hiperactivos con una inteligencia normal, baja y alta.





21. ¿Cuáles son los típicos problemas de aprendizaje del niño hiperactivo?

En la adquisición de la lectura, la escritura, el cálculo, problemas para memorizar y para generalizar lo aprendido.





22. ¿Por qué pueden tener dificultades aritméticas?

En los escolares hiperactivos, con inteligencia normal o superior, las dificultades aritméticas pueden explicarse por la escasa atención que presta a las tareas; lo cual ocasiona errores en la ejecución de las operaciones de cálculo o bien retrasos en los aprendizajes de mecanismos y procesos.





23. ¿Por qué pueden presentar problemas de memoria?

No tienen ningún problema de memoria; lo que ocurre es que no prestan atención suficiente para memorizar.



24. ¿Es normal que muchos padres demuestren sentimientos hostiles hacia sus hijos hiperactivos?

Sí, debido a que no comprenden por qué el niño se comporta de ese modo y tampoco saben cómo abordar la situación.





25. ¿Cuál es el clima familiar que suele vivirse en el entorno de un niño hiperactivo?

Se suele vivir un clima de tensión emocional, que hace que en general la convivencia familiar no sea agradable.





26. ¿En qué ambiente se detectan antes los síntomas hiperactivos?

Se suelen detectar fundamentalmente en la escuela, ya que es el medio en el que las demandas atencionales y de seguimiento de instrucciones son mayores. También porque los profesores pueden comparar el comportamiento del niño hiperactivo con los demás y percibir las diferencias



27. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes del profesorado de los niños hiperactivos?

Se quejan de que no para de moverse, interactúa constantemente con los compañeros, habla mucho, no se centra en lo que hace y no sigue las instrucciones que se le dan.





28. ¿Qué actitud suele tener el maestro del niño hiperactivo?

Suele tener una actitud negativa hacia él, ya que lo considera desafiante, desobediente, vago, descuidado. Con frecuencia atribuyen estos problemas de conducta a la mala educación que han recibido de sus padres o a problemas de adaptación del niño al colegio. Excepto cuando tiene buena información sobre la hiperactividad, el profesorado trata al niño hiperactivo como un niño desobediente y con mala fe. En cambio, cuando el profesorado adquiere información adecuada sobre las características de estos niños, distingue bien los déficit de atención suficiente, eficacia atencional, capacidad de razonamiento y malos hábitos educativos, adecuando entonces la enseñanza a las características del alumno mediante una Adaptación Curricular Individual Metodológica.





29. ¿Puede el maestro hacer algo por el niño hiperactivo?

Sí, de hecho son los profesionales quienes más pueden ayudar al niño e influir sobre su aprendizaje y adaptación a distintos niveles.





30. ¿Qué puede hacer el maestro por el niño hiperactivo?

Ayudarle a que aprenda a controlar su comportamiento en el aula, lo que repercutirá en una mejor relación con los demás, en unos mejores resultados académicos y en una mejora de su autoestima. Adaptar la metodología de aprendizaje a sus características mediante una Adaptación Curricular Metodológica.



Los trastornos de la mente causan muchas dificultades en el ámbito familiar, social y laboral. Estos trastornos no se deben a debilidad o incapacidad de las personas. Lo que sucede es que el cerebro es un órgano de nuestro cuerpo y puede enfermarse en cualquier momento. Si usted, un miembro de su familia o un amigo llegasen a tener un problema mental, lo más aconsejable es visitar al especialista.



