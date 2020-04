Paulina lanzará fragancia

La cantante mexicana Paulina Rubio, que está preparando su nuevo material discográfico, ya realizó las fotografías que promocionarán la fragancia que lanzará el mes próximo, de acuerdo con la información que reveló su representante Joe Bonilla.



“Ella está muy contenta con su perfume”, dijo Bonilla, quien recalcó que a pesar de todos los rumores que se dicen de la “Chica dorada”, ella está concentrada en su carrera y no le interesan ni le afectan.



“No le interesan los chismes, está acostumbrada a que digan que la captaron borracha en un antro o que está embarazada. Una cosa es el personaje y otra distinta la persona de Paulina Rubio”, recalcó.



La fragancia, que aún no tiene nombre, es la primera que la intérprete de “Yo no soy esa mujer” coloca en el mercado, y para ello se ha asociado con una importante empresa cosmética, con sede en Nueva York.



“Me encantan los perfumes y siempre quise tirarle un beso al mundo con una fragancia que hable de amor y de pasión”, señaló la estrella pop mexicana en un comunicado.



“Estoy muy entusiasmada de trabajar con los profesionales, especialmente Paul Miller, quien ha jugado una parte integral en el lanzamiento de muchos perfumes célebres como Elizabeth Taylor’s Passion y White Diamonds”, afirmó.



Paulina adelantó que el lanzamiento de este perfume será mundial y que coincidirá con el de su nuevo disco, en el que trabaja con el compositor colombiano Estéfano y que también “tiene mucho que ver con mis cinco sentidos”. Ambos saldrían entre septiembre y octubre.



En principio, presentaría la fragancia en Estados Unidos, México y España, pero afirmó que llegará simultáneamente a todos los países donde se escucha su música.



