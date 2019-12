Hellboy conquista taquilla

La aventura fantástica “Hellboy 2” conquistó la taquilla norteamericana este fin de semana, superando los 34.5 millones de dólares en su comienzo, según arrojaron las cifras ayer lunes. “Hellboy”, la adaptación de un cómic protagonizado por Ron Perlman como demonio defensor de seres humanos, destronó al superhéroe fallido “Hancock”, interpretado por Will Smith, desplazado a un segundo lugar con 32 millones de dólares.



“Hancock” amasó 164.1 millones de dólares en dos semanas en los cines de Estados Unidos y Canadá.



La película de aventuras “Viaje al centro de la tierra”, basada en la novela clásica de ciencia ficción escrita por Jules Vernes, debutó en tercer lugar con 21 millones de dólares.



La película animada “Wall-E”, que cuenta la historia de un robot encargado de reciclar residuos que se enamora en un mundo post-apocalíptico, quedó cuarta con 18.8 millones de dólares, sumando 163 millones en tres semanas.



En quinto lugar con 12 millones de dólares estuvo la película de acción “Wanted”, protagonizada por Angelina Jolie, una asesina a sueldo que conduce a James McAvoy a conformar una fraternidad asesina. “Get Smart”, un remake de la serie televisiva de los años 1960 sobre las desventuras del torpe agente secreto Maxwell Smart, quedó sexto con 7.2 millones de dólares.



La comedia de Eddie Murphy “Meet Dave” recauda 5.2 millones de dólares, ganándose el séptimo puesto. “Kung Fu Panda”, la aventura animada de un panda simpático obligado a convertirse en un maestro de artes marciales, se llevó 4.4 millones de dólares y el octavo puesto.



En el siguiente lugar estuvo “El increíble Hulk”, la última adaptación a la gran pantalla de los comics de Marvel con Edward Norton como superhéroe, que se llevó 2.32 millones. “

Kitt Kittredge: An American Girl”, la historia de una niña de 10 años que lucha por crecer durante el período de la gran Depresión, quedó décima con una recaudación de 2.3 millones de dólares, sorprendiendo con su regreso al Top 10 la semana pasada.



La taquillera “Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal” quedó en el puesto 11, con 2.26 millones de dólares. “

“Sex and the City” quedó en el decimosegundo lugar con un ingreso de 1.6 millones de dólares.