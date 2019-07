Perrozompopo en concierto

Hoy es el gran día del concierto del cantautor nacional Perrozompopo, quien hará gala del escenario y de su música ante los fieles seguidores de “Nos quieren dejar sin pinol”, “Y el aire vuelve al aire”, “Cuanto tardas y demoras”, “Quiere a tu país”, “Romper el silencio”, entre otras.



Sin duda, este talento no se ha quedado estancado musicalmente hablando, pues recientemente lanzó su nuevo material titulado “Quiero que sepas”, del que extrae el sencillo que ya está pegando en las distintas radios y que lleva por nombre “Me hubiera gustado”, el cual, como la mayoría de sus creaciones, se perfila dentro de la temática social.



Esta pieza se recrea a través de un vídeo dirigido por Marvin Murillo, con una trama que se vale de escenarios capitalinos urbanos, así como de lugares donde la extrema pobreza es la protagonista principal, además de la delincuencia que se vive en el día a día en Managua, la cual es mencionada en la lírica como una ciudad “que arde en un país que sangra”, enfocándose en la corrupción política.



Su participación en el tema social



Perrozompopo, o Ramón Mejía, con su arte musical y su popular ritmo, no sólo se ha involucrado musicalmente en la problemática social como la violencia doméstica, la explotación infantil, la corrupción política y el abordaje de la prevención del VIH/SIDA, también su imagen se ha convertido en un elemento de difusión más allá, para concienciar a las personas acerca de estos conflictos.



Ésa es una de las cosas positivas cuando te reconocen como un personaje, dijo Mejía respecto al hecho de ser parte de campañas comerciales donde hemos tenido la oportunidad de verlo en acción abordando la temática social.



“Al final uno termina figurando para emitir ese tipo de mensajes, pues no es lo mismo que me llamen para hacer un comercial de pasta de dientes a que me llamen para hacer un comercial sobre el tema del sida con mi hija, por ejemplo. También sobre la migración y contra la corrupción, entre otras campañas que hemos hecho”, comentó.



“Yo creo”, continuó diciendo Mejía, “que esos son los resultados de seguir manteniendo la idea que es posible hacer y vivir de la música, ya sea en la radio o en la televisión, emitiendo mensajes que tengan que ver con nuestro país y que refuercen ese montón de valores que nosotros hemos venido perdiendo”, argumentó.



Del concierto



Con la apertura de otro de nuestros talentos nacionales, Clara Grun con su “Pildorita de caos”, más temas nuevos, la presentación de Perrozompopo se llevará a cabo hoy a las ocho de la noche en el campo de fútbol la UAM, intentando presentar la música nacional tal como es. Así lo aseguró Grun.



Según “Perro”, como cariñosamente le llaman, será un gran concierto bien equipado por un vistoso juego de luces, excelente sonido, además de la participación del Vj Israel Lewites, quien amenizará el ambiente con una variada mezcla de imágenes y vídeos en un local que puede albergar a cuatro mil personas.



De modo que para asistir a este concierto dirigite a comprar tu pase a las instalaciones de Silhuetas, Casa de los Mejía Godoy, Mántica Waid y Zona Cool. El costo del mismo es de 100 córdobas.