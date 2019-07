Juanes vende un millón de copias en un ratico

El cantautor colombiano Juanes ha alcanzado ventas por un millón de copias en todo el mundo de su última producción "La vida es un ratico", informaron fuentes de Universal Music en Bogotá.



Previamente al lanzamiento de su disco, Juanes había recibido un reconocimiento por las ventas de más de 6 millones de canciones digitales tanto en teléfonos celulares precargados como en descargas legales por internet, agregaron las mismas fuentes.



El tema "Me enamora" es número uno por 10 semanas consecutivas en el Hot Latin Tracks de la Revista Billboard y en Colombia el jueves se informó que el artista había alcanzado disco de diamante por "La vida es un ratico".



Simultáneamente, las fuentes indicaron que el video de "Me enamora" entró a rotación en el canal MTV HITS en Estados Unidos.



Asimismo, alcanzó los 2 millones de impactos en el canal de videos por internet Youtube.



El autor y cantante de "La camisa negra", "Volverte a ver" y "Un día normal", entre muchos éxitos, será uno de los invitados en Oslo a la ceremonia de entrega de los Premios Nobel de la Paz, al lado de Annie Lennox, Alicia Keys y Earth Wind and Fire.



"La vida es un ratico" fue producido por el ganador de dos premios Óscar y múltiples Grammys, Gustavo Santaolalla. En su última producción Juanes fusiona y consolida su mezcla de rock con ritmos colombianos como el vallenato, la cumbia, el mapalé y aires internacionales como el flamenco, la trova y el tango.