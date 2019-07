Amaia Montero abandona La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero, líder del grupo español la Oreja de Van Gogh desde hace once años, deja la banda para iniciar una carrera en solitario, confirmó la propia artista.



"Esto no quiere decir que el grupo se separe, ellos seguirán su camino sin mí", aseguró la cantante, que ya trabaja en un nuevo disco en solitario.



La Oreja de Van Gogh, que ha vendido más de seis millones de discos, está formada también por Pablo Benegas a la guitarra, Haritz Garde a la batería, Xabi San Martín al teclado y Álvaro Fuentes al bajo, quienes han confirmado la separación en un comunicado en su "blog" de internet.



"Queríamos contaros que hace unas semanas Amaia decidió no continuar con nosotros en La Oreja de Van Gogh para comenzar su carrera en solitario", señalan Pablo, Haritz, Xabi y Álvaro.



Los componentes del grupo aseguran que desde que conocieron la decisión de Amaia "han sentido mucha tristeza, no sólo por los motivos musicales evidentes, sino también por todos los años y experiencias vividas y por vivir".



Sin embargo, añaden: "Aunque quisiéramos que Amaia siguiera con nosotros, le deseamos toda la suerte del mundo en la nueva etapa que ha decidido tomar".



La Oreja no se disuelve



La Oreja de Van Gogh no se disuelve, confirman los cuatro músicos, que aseguran que están componiendo y que habrá un disco en 2008.



"Sólo puedo decir que en estos últimos años he estado con ellos más que con nadie y que los quiero como hermanos, y mucho de lo que soy como persona lo he aprendido con ellos", señaló por su parte la cantante.



También dijo que "he sentido que es el momento de comenzar una nueva etapa de mi vida, emprendiendo una carrera en solitario, lo cual me produce tanta ilusión como miedo".



El pasado año, La Oreja de Van Gogh celebró su décimo aniversario con "Más guapa", una edición especial de su último y cuarto álbum "Guapa", por el que obtuvieron el Grammy Latino 2006 al mejor álbum pop y siete discos de platino, y que se convirtió en el disco más vendido del año.



El grupo, con gran éxito a ambos lados del Atlántico, saltó a la fama en 1998 con su primer álbum "Dile al sol", en el que incluyeron algunos de los éxitos más sonados de la banda como "El 28", "Soñaré" y "Cuéntame al oído".



Dos años más tarde regresaron a los escenarios con "El viaje de Copperpot" (2000), con cortes como "París" o "La playa", al que siguieron "Lo que te conté mientras te hacías la dormida" (2003), con canciones como "Vestido azul" o "Tu y yo", que superó el millón de copias vendidas, y "Guapa" (2006), que reunía éxitos como "Muñeca de trapo" o "Perdida".



Además de los numerosos conciertos que ofrecieron en España, han hecho giras por el extranjero, incluidos los países de América Latina.



En Chile obtuvieron un gran éxito con sus actuaciones en el festival de Viña del Mar, en 2005 y 2006, donde obtuvieron el máximo galardón del certamen, "La gaviota de plata", a petición del público.