José Feliciano incursiona en la bachata

El cantante puertorriqueño José Feliciano, el primer boricua en plantar bandera en el mercado de la música internacional, saltó al género de la bachata con la nueva producción Señor Bachata, un disco romántico y con conciencia social.



Señor Bachata sale al mercado mañana y supone un hito más en la carrera de José Feliciano desde que en la década de 1960 cosechó sus primeros éxitos, cuando la salsa todavía no había explotado y pocos músicos puertorriqueños eran conocidos.



Entonces, José Feliciano, autor de "Paso la vida pensando", dio el salto porque siempre tuvo "el afán de poner esta tierra en el mapa mundial musicalmente", dijo en una entrevista.



Aunque dejó la isla cuando sus padres se mudaron a Nueva York, cuando él tenía 5 años, sostiene que de ninguna manera "eso no significa que no ame la patria".



Consciente del éxito internacional que disfrutan ahora figuras como Ricky Martin, Chayanne o muchos cantantes de salsa o reguetón, recuerda que él fue el pionero en llevar al mercado internacional la música boricua.



Como el primer astronauta



"Yo fui el primero. Como el primer astronauta que aterrizó en la Luna, porque después de él vendrán muchos", defendió.



Con casi 70 producciones entre discos en inglés, español, compilados y bandas sonoras, con Señor Bachata se adentra por primera vez en este ritmo dominicano, versionando clásicos con nuevas canciones.



"La bachata es para mí un campo nuevo, aunque no del todo. Si eres músico, ningún campo es nuevo, si conoces los ingredientes, nada es extraño", dijo Feliciano y explicó que, a diferencia de otros músicos que interpretan sus éxitos con orquestas sinfónicas, cuando él lo hace "con la guitarra" también participa con la orquesta.



"Cuando toco (con orquestas sinfónicas) no voy con mis éxitos, yo toco piezas que yo he escrito en música clásica", defendió.



Señor Bachata lo grabó con la ayuda del productor dominicano Marco Hernández, colaborador habitual del cantante Juan Luis Guerra, y repasa clásicos románticos como "Poquita fe", "Perfume de gardenias", "Desvelo de amor", "Querube" o "Mesita de noche".



Entre otros temas también contiene "Mar y cielo", interpretada con los reguetoneros RKM y Ken-Y, y que será el primer sencillo en promocionar el álbum, cuyo vídeo graba en la isla hasta el miércoles.



Esta es la cuarta ocasión que el compositor, invidente de nacimiento, graba con reguetoneros, aunque será la segunda que verá la luz, después de un tema que interpretó con Héctor "El Father" y Tito "El Bambino".



También experimentó con reguetón



En otras dos ocasiones grabó reguetón, una con Daddy Yankee y otra con Wisin y Yandel, pero estas canciones no se incluyeron finalmente en los discos de los reguetoneros, "yo no estaba en control", lamentó Feliciano.



De los nuevos artistas puertorriqueños se refirió en especial a Ricky Martin, de quien dijo, en el mejor de los sentidos, que su productor "se robó la música del aguinaldo cagueño" en la canción "Tu recuerdo", en la que al intérprete de "La vida loca" lo acompaña un cuatro (instrumento de cuerda) puertorriqueño.



Al respecto, señaló que él se "robó" primero la atención del público con ese instrumento típico boricua en 1970, cuando grabó el aguinaldo "Feliz Navidad" con un "cuatro campero hecho a mano" que todavía tiene y que le regaló su tío el año antes de morir su padre, en 1971.



Esa canción fue elegida la semana pasada por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores entre las 25 mejores canciones de Navidad de todo los tiempos. Feliciano es el único latino de la lista: "Como músico me alegro, como latino también, estar ahí es un gran orgullo", dijo.



Otra hazaña musical de la que puede presumir Feliciano es de haber sido el primer latino en recibir un Grammy cuando todavía esos premios no tenían versión latina, y él ganó dos.



Luego sumó otros cuatro premios Grammy, esta vez en su versión Latina, división que considera que va a hacer daño a los artistas latinos internacionales que son relegados ahora de la categoría principal de los premios.