Líder de Maná grabó nacimiento de su hijo con cuatro cámaras

El cantante mexicano Fher Olvera, líder de la banda de rock Maná, reconoció que estuvo a punto de convertir el quirófano en el que nació su hijo Dalí en un plató de televisión para grabar el parto de su primogénito con cuatro cámaras.



"Tres horas antes de que naciera, me planté en el hospital de Guadalajara (México) con toda la producción que necesitaba para grabar el parto. Cámaras, camarógrafos y casi grúas y pies. Lo tengo grabado a cuatro cámaras", dijo Fher en el programa Estudio Billboard que la cadena de televisión pública estadounidense en español V-me que se emite esta noche.



El conocido cantante de una de las bandas de rock latino más importantes del momento recordó con humor el momento en que nació su hijo, que vino al mundo el pasado julio, y las horas previas al parto, que fue por cesárea, en las que no supo si podría registrarlo debido a la magnitud del equipo de grabación.



Todo filmado



"Me dijeron que, como se trataba de una operación, no podía entrar con todas esas cámaras. Tuve que cabildear y convencer a la gerente de meter todas las cámaras en el quirófano. Lo tengo todo filmado y es una experiencia bellísima", explicó la voz de temas tan conocidos como "Labios compartidos" o "En el muelle de San Blas".



Fher y el resto de integrantes de la banda -Álex González, Juan Diego Calleros y Sergio Vallín- son los protagonistas de esta edición del programa musical de V-me, en el que, además de recorrer algunos aspectos de su vida personal, repasan en profundidad los pormenores de una carrera que les ha llevado a vender más de 22 millones de discos.



Los integrantes de la banda hablaron del proceso de creación de su último disco, "Amar es combatir", para el que dijeron que contaron con más de sesenta temas, de los que eligieron finalmente trece, y de su admiración por artistas como el también mexicano Carlos Santana y el dominicano Juan Luis Guerra.



A la defensa del medio ambiente



Los Maná también destacaron la labor de su fundación "Selva Negra", desde la que luchan por defender el medio ambiente y el respeto a los derechos humanos.



"Trabajamos por la legalización de todos los indocumentados aquí en Estados Unidos, por lo que estuvimos con (la senadora y aspirante a candidata presidencial) Hillary Clinton, y también nos reunimos con (el ex vicepresidente de EE.UU.) Al Gore para ver lo del calentamiento global y ahí vamos tratando de usar nuestras relaciones para poder mejorar un poquito el planeta", explicó la banda.