Cantautoras unidas

Luego de una gira por Suecia, Noruega y Finlandia, la cantante Katia Cardenal recientemente regresó a su tierra y está inmersa en la producción del Primer Festival Internacional de Cantautoras.



Con el evento la artista nicaragüense pretende hacer un movimiento fuerte de cantautoras. “Siento que las cantautoras no tienen un aparato de apoyo. Para nosotras es más difícil entrar al medio de lo que le pueda costar a un hombre”, considera Cardenal.



Cantautoras de cuatro países



Inicialmente se tenía la idea de producir un evento similar a las “Evas Urbanas”, un espectáculo con el que las nicaragüenses Katia Cardenal, Elsa Basil y Clara Grün compartieron su talento junto a la costarricense María Pretiz en el vecino país del sur, en marzo pasado.



En el intento de mantener los lazos centroamericanos, tal como sucedió con dicho espectáculo, dieron a la búsqueda de otras cantautoras centroamericanas, pero según Cardenal no en todos los países encontraron artistas con esa trayectoria.



Al Festival, además de las “Evas Urbanas” se suman Karla Lara, de Honduras, y Liuba María Hevia, de Cuba. Se pretende que el evento tenga continuidad y se agreguen otros países para realizarlo una vez al año.



Con Moka Discos



La organización del evento está ligada a Moka Discos y Ruta Maya. Según Katia este sello disquero no tiene fines de lucro y la idea primordial es dar el empuje necesario a nuevos talentos. Con la iniciativa de este Festival pretenden que más artistas se animen a desarrollar su arte.



El evento se realizará hoy en Ruta Maya, a partir de las ocho de la noche con treinta minutos, y tiene un costo de 100 córdobas. Mañana la gira se traslada hacia Granada, en el Convento San Francisco, y el sábado hacia el Mercado de Artesanías de Masaya; ambos a un costo de 50 córdobas, e inician a partir de las siete de la noche.