Juanes suena fuerte en Europa

En América Latina las ventas de cantautores masculinos como Ricardo Arjona, "La Mona" Jiménez, Juanes, Andrés Calamaro o grupos como Soda Stereo revelan lo variado y complejo de un mercado cada vez más apetecible para las compañías discográficas.



En Europa se destaca la consolidación entre los más vendidos del colombiano Juanes con su último disco "La vida es un ratico".



Por su lado en Estados Unidos Alicia Keys con "As I Am" lidera el ranking de los discos más vendidos de la semana.



A continuación, la lista de los discos más vendidos de los principales mercados de América Latina, Europa y Estados Unidos.





ARGENTINA



1 - "Trilogía Tercer acto", por Carlos 'La Mona' Jiménez



2 - "Me verás volver", por Soda Stereo



3 - "Patito Feo", por Varios



4 - "Quién dijo ayer", por Ricardo Arjona



5 - "La lengua popular", por Andrés Calamaro



(Fuente: Capif)





CHILE



1 - High School Musical "V.2 Bonus Track", varios.



2 - "Primitivo" de Lucybell



3 - "Me veras volver" de Soda Stereo



4 - "El sueño se hizo realidad" de Amango.



5 - "La vida es un ratico" de Juanes





MEXICO



1 - "Entre mariposas" de Yuridia



2 - "Te quiero" de Nigga



3 - "Tour fijación oral" de Shakira



4 - "Memorias del corazón" de Edith Márquez



5 - "Me verás volver Hits & +" de Soda Stereo



(Fuente: Cadena Mixup)





ESTADOS UNIDOS



1 - "As I Am" de Alicia Keys



2 - "Noel Peak" de Josh Groban



3 - "Taking Chances" de Celine Dion



4 - "Now 26" Various Artists



5 - "The Ultimate Hits" de Garth Brooks





ESPAÑA



1 - "La ciudad de los árboles" de Mago de Oz



2 - "La vida es un ratico" de Juanes



3 - "La voz de mi silencio" de El Barrio



4 - "E2" de Eros Ramazzotti



5 - "Cal y arena" de Merche



(Fuente: Productores Musicales de España)





FRANCIA



1 - "Muvrini et les 500 choristes" de Muvrini.



2 - "L'Africain" de Tiken Jah Fakoly



3 - "La vida es un ratico" de Juanes



4 - "Jah victory" de Alpha Blondy



5 - "Mi nina Lola" de Buika



(Fuente: Fnac.com)