Mel Gibson en busca

29 Noviembre 2007 |

5 a.m. |

EFE

El actor y realizador estadounidense Mel Gibson habló con la viceministra panameña de Comercio Exterior, Carmen Gisela Vergara, para evaluar opciones con interés de instituir una industria fílmica en este país, informa el diario "La Estrella de Panamá".



Vergara, que dijo al diario que habló con Gibson por teléfono, señaló que el director de las películas "La Pasión de Cristo" (2004) y "Apocalypto" (2006) se mostró muy interesado en conocer los requisitos para abrir un estudio de cine en Panamá.



La viceministra indicó que desconoce si el actor se encuentra sólo en Panamá o con parte del equipo de producción de su empresa, pero enfatizó que definitivamente estaba atraído por este país.



Busca escenarios naturales



El mismo diario reveló el martes que Gibson se encontraba en Panamá en busca de escenarios naturales para su próximo proyecto cinematográfico "Under and Alone", que filmará en el 2008.



Al parecer el actor y director se dirigió el lunes muy temprano hacia Bahía Piña, en la provincia selvática de Darién, limítrofe con Colombia, y Portobelo, en el Caribe panameño, para contemplar los escenarios paradisiacos de esos lugares.



Cuarta visita



Esta es la cuarta vez en lo que va del año, desde el pasado mes de marzo, que el actor visita Panamá. El 6 de marzo de este año se reunió con el cantautor, actor y ministro panameño de Turismo, Rubén Blades, con quien habló sobre el desarrollo del mercado de bienes raíces en este país.



También el 12 de junio pasado hizo una escala imprevista en el Aeropuerto Internacional Enrique Malek en la provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica, un día después de lo cual fue visto en Cartagena, Colombia.



En julio pasado Gibson se le observó realizando compras en tiendas de artículos tecnológicos en un hotel de esta ciudad, y también disfrutando de la vida nocturna de la capital panameña.