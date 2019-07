Afganistán no está listo para Shakira

29 Noviembre 2007 |

12 p.m. |



Una cadena de televisión afgana puede tener que hacer frente a una lucha judicial por haber emitido un concierto de la cantante colombiana Shakira, considerado por las autoridades como "inapropiado" para la audiencia local.



El concierto fue emitido por segunda vez durante las fiestas de Eid, que marca el fin del mes de ayuno islámico de Ramadán, por la cadena privada Tolo TV.



El presidente de Tolo TV, Saad Mohseni, explicó que el concierto "se emitió bastante censurado, pues borramos las imágenes que podían ser vistas como 'provocadoras'".



Aún así, la empresa recibió una "advertencia dura" de las autoridades afganas, después de que la comisión encargada de quejas contra los Medios de Comunicación juzgase el caso en ausencia de los propios directores de Tolo, que se encontraban fuera del país.



"Eso para mí es una violación de los principios básicos de la justicia, porque cada acusado debe tener, por lo menos, la oportunidad de defenderse", aseveró Mohseni, al agregar que los directores tenían que acudir ante la Meshrano Yirga, o Cámara Alta afgana, donde se les conminó a no emitir ese tipo de programas en el futuro.



Diversión con burca



Pese a que la gran mayoría de las mujeres afganas siguen llevando el burca, o al menos, cubriendo la cabeza con una tela, por otro lado la sociedad goza de la música y el cine que le fueron prohibidos por los ultraintegristas Talibán, que gobernaron el país desde 1996 hasta finales de 2001.



"En todo el Oriente Medio y aún en Pakistán se emiten los conciertos de Shakira sin censura ninguna", insistió Mohseni, al agregar que "Afganistán se ha convertido en mucho más radical en los últimos cinco años y hay ese tipo de radicales, como el propio ministro de Información y Cultura, que buscan cualquier excusa para atacar a los medios de comunicación".



Distorsión de imágenes



Algunos, como Sohrab Bashary, de 28 años y alumno de la Universidad de Kabul, no están de acuerdo con él. "Shakira es una artista muy conocida en Afganistán y el problema fue la emisión de su concierto, no su música", dijo Bashary, al explicar que "pese a la distorsión de las imágenes en las que estaba poca vestida se podía verlas perfectamente".



Bashary recordó haber visto la primera emisión de ese concierto, hace unos meses, y dijo que ya entonces hubo personas ofendidas por la manera en que la cantante aparecía vestida.



"Esta vez lo emitieron en la hora de máxima audiencia, por lo cual mucha más gente lo ha visto ahora y por eso está enfadada", afirmó Bashary, que está de acuerdo con que "la sociedad afgana no está lista todavía para ver este tipo de programas".



El joven cree que las telenovelas indias, que son muy populares en casi todo el país, también pueden ser prohibidas dentro de unos meses porque, "aunque son programas para toda la familia, ahora hay demasiadas telenovelas y conciertos de música occidental".



"La televisión va en un sentido erróneo, mostrando sólo programas indios y occidentales. Debemos tener también programas educativos y útiles. Si no, temo que en breve todos estos programas acabarán siendo prohibidos", dijo.



Pero otros como Abdul Ghaffour, empleado de una empresa extranjera, arguyen que si los conciertos de Shakira pueden ser mostrados en otros países islámicos, no es razonable que sean inaceptables para las audiencias afganas.



"Si está bien en Pakistán y Dubai, ¿por qué no en Afganistán? Para mí, el Gobierno toma estas medidas sólo porque quiere pacificar a los radicales a los que no se los puede vencer", dijo.



Quieren entretenimienton



Mohseni añadió que "la gente tiene una existencia miserable y quiere que le entretengan porque eso le facilita una experiencia agradable".



"Es fácil culpar al mensajero, con el pretexto de que los programas son 'contra-islámicos'", dijo, al insistir en que este tipo de acusaciones son nada más que un intento de las autoridades de restringir la libertad de la gente y de los medios de comunicación.



Tolo TV tiene una audiencia mayoritaria en todo el país y sus programas sobre la corrupción y la violencia, al igual que los de entretenimiento, son muy populares, lo que Mohseni considera la razón principal por la que algunos pretendan impedir su funcionamiento.