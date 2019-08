Mario pinta con hálito de ternura

Su pasión por la pintura es inmensa, y es por ello que Mario Grijalva Sandino, con síndrome de Down y 20 años, está enteramente entregado a ella desde hace más de siete años, y como resultado de su esfuerzo hoy celebra su primera exposición personal denominada “Reflejos y colores de la naturaleza”, luego de varias realizadas a nivel colectivo con otros niños.



Grijalva Sandino es el último de cuatro hijos procreados por María Virginia Sandino, bióloga, y Alfredo Grijalva, botánico. El Hospital Bautista de Managua fue testigo de su nacimiento un mes de julio veinte años atrás.



Algo nervioso, un poco tenso y con su madre al lado, Mario contó su historia a EL NUEVO DIARIO, y comenzó aclarando que le fascina pintar y que su mayor inspiración es la naturaleza. “Me gustan las plantas, pero no trabajarlas como mi papá, sino pintarlas”, dijo.



Desde que Mario era un niño, sus papás le obsequiaron lápices de colores y libros para pintar y “descubrimos su pasión por la pintura”, señaló su progenitora, la señora María Virginia. “Cuando vimos eso, lo llevamos a la escuela taller llamada Reynaldo Hernández en 1999, en donde contactamos a su actual profesora, Laura Fonseca”, agregó la orgullosa madre.



Esta profesora de pintura asiste a casa de Mario dos veces por semana, y lo atiende alrededor de tres horas. Según las enseñanzas de esta docente del arte, Mario se inclina por la técnica de pintura acrílica.



Por su parte, Zayda Benavides, directora de la Galería Estudio de Arte Terra di Siena, espacio donde se desarrollará la exposición de Mario, recalca que este joven talento usa la técnica acrílica sobre tela, que es muy avanzada, y, además “tiene dominio del volumen y los colores claroscuros. A esto se le llama paleta del color”, explicó Benavides.



Sin duda, su estilo está influenciado por la naturaleza y sus colores, remarcó Benavides, pues resaltan matices anaranjados, amarillos, azules, verdes; que son colores primarios básicos en arte y él los integra, los difumina, los adapta en acrílico muy bien”, detalló.



Sus cuadros



Los paisajes, jardines botánicos de Missouri, los animales revueltos en la naturaleza, las frutas y las flores, son su motivo de inspiración, y en los 27 cuadros a exponer están plasmados con magistrales detalles de colores llamativos.



“Me gusta mucho usar el color amarillo y el verde en mis pinturas”, manifestó Mario con su mirada centrada en sus manos. “El amarillo me gusta porque es un color bonito y me recuerda el atardecer... me gustaría pintar un atardecer de Brasil”, apuntó el joven pintor, poniendo nerviosa a su madre.



Y es que según doña María Virginia, “Mario es muy novelero y le atraen sobremanera los paisajes y las muchachas guapas de este tropical país”. La televisión, las visitas de campo y los jardines botánicos, son la inspiración de Marito.



Y aunque Mario no ha salido nunca del país, sus hermosas obras han viajado hasta Alemania, Carolina del Norte, New York, Miami, California e Italia. “Las amistades y familiares que viven en el exterior, promueven el arte de mi hijo”, señaló doña María Virginia.



Celebra sus veinte a la par de “Los Pipitos”



La Asociación de Padres de Familia con Hijos Discapacitados “Los Pipitos” fue fundada por los papás de Mario Grijalva. Es por ello que doña María Virginia mencionó en la entrevista que su hijo va a la par de los 20 años de fundación de este centro. “Mario era un recién nacido cuando fundamos la asociación”, dijo.



De Mario y sus hobbies



Como todo joven de su edad, a Mario le gusta ir de fiesta, le gusta bailar, ir al cine, ir de paseo en bicicleta y disfruta, sin duda alguna, de sus visitas al campo además de la música. “Me gustan las canciones de Perrozompopo”, mencionó cuando lo abordamos acerca de sus otras pasiones.



Según su mamá, Mario tiene una agenda en donde anota todos los cumpleaños a los cuales asistirá. “Él se planifica y recuerda cada actividad... tiene muy buena memoria para las fechas”, aseguró.



¿Y tenés novia, Mario?, le preguntamos. Sonrojado nos confesó que sí, que “es de León”. Ella lo conoció a través de una entrevista que le hicieron al joven pintor por Televisión. “Se llama Judenia y tengo cinco años de conocerla”, manifestó con exactitud.



Y para las exigencias, Marito no se queda atrás pues nos comentó que le gustan las muchachas flaquitas y que sean muy bonitas, pues de lo contrario, nada.



La última confesión de Mario fue que desea convertirse en un pintor famoso y ver sus obras en lugares grandes e importantes como el Museo de Arte de León “Ortiz Gurdián”, donde organizan bienales de arte y además se dedican a la compra de obras caras para expoventas.



Asimismo, añadió que siente una profunda admiración por el pintor nicaragüense Fernando Saravia, pues sus obras inspiradas en la naturaleza, son de cierta forma un empuje para Mario y su desempeño en este colorido arte.



Hoy, Mario mostrará su indudable talento a quienes saben reconocer el verdadero arte. La Galería Estudio de Arte Terra di Siena, ubicada de Plaza España 1c. abajo y 1c al lago, costado oeste de la Embajada de Japón, les espera a partir de las 6 y 30 de la tarde para compartir con Mario su primera exposición personal.