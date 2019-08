El retorno de las Spice Girls

Las Spice Girls cantaron y se pavonearon el domingo por la noche en el inicio de su gira de regreso a los escenarios en Vancouver (Canadá), ante una audiencia de más de 15 mil fanáticos.



La actuación en el estadio GM Place en esta ciudad del oeste canadiense fue la primera gran aparición en casi ocho años para las cinco miembros originales de la banda, Scary, Sporty, Ginger, Posh y Baby.



Han superado las diferencias



Las 'girls' se abrazaron en varias oportunidades durante el concierto, probablemente para demostrar que han superado las diferencias que llevaron a Geri Halliwell (Ginger) a dejar el grupo a fines de los años 90.



Sacudiendo su cabellera y bailando sin parar con sus tacos altísimos durante el espectáculo de 90 minutos, las esbeltas cantantes se mostraron en plena forma pese al paso de los años y el hecho de que ya no son unas "girls", pues cuatro de ellas tienen hijos pequeños.



La gira de regreso de Halliwell, Victoria Beckham (Posh), Emma Bunton (Baby), Melanie Brown (Scary) y Melanie Chisholm (Sporty), incluye especáculos en Londres, San José, Los Angeles, Las Vegas, Nueva York, Colonia, Madrid, Shanghai, Pekín, Hong Kong, Sydney, Ciudad del Cabo y Buenos Aires.



Debut en Canadá



Antes de la ruptura, la banda fundada en 1994 vendió unos 55 millones de discos en todo el mundo. Para su debut en Canadá, las "chicas picantes" subieron al escenario en cinco plataformas individuales, para comenzar con "Spice Up Your Life".



Le siguieron las populares "Wannabe", "Viva Forever", "Headlines", "Mama", "Say you'll be There", "Stop" y "Holler".



Crecí con las Spice Girls



Pese a que problemas de sonido volvieron casi incomprensibles la mayor parte de las letras, los leales fans de la banda corearon las canciones durante todo el espectáculo. "Sabía todas las letras de memoria", contó Tamara Armitage de Vancouver, que se declaró impresionada por el concierto y las Spice. "Se veían mejor que antes".



"Crecí con las Spice Girls", contó una británica que actualmente vive en Seattle y que se identificó como Ann, de 34 años.



"Es música alegre", sostuvo, explicando por qué viajó desde Estados Unidos para el concierto. "Son divertidas, no se toman a sí mismas muy en serio".



Tras el concierto, miles de fans se alejaron del lugar bailando y cantando "What I really, really want" por las lluviosas calles de Vancouver.