Russell Crowe protagonizará "State of play"

El actor australiano Russell Crowe aceptó protagonizar "State of play" en reemplazo de su colega Brad Pitt, cuya renuncia al papel hizo buscar una rápida solución para evitar la postergación indefinida del proyecto cinematográfico, informó el diario especializado Variety.



El 23 de noviembre, la prensa especializada de Hollywood informó sobre la renuncia de Pitt, uno de los actores estadounidenses mejor pagados, y avanzó la posibilidad de que el estudio cinematográfico Universal lo demandara por ruptura de contrato en caso de que la película no pudiera filmarse por no poder reasignar el papel.



El papel aceptado por Crowe, ganador del Oscar 2001 a Mejor Actor por su interpretación en "Gladiator", es el de un periodista que investiga en paralelo con la Policía el asesinato de la amante de un diputado.



"State of play", adaptación de una exitosa serie televisiva británica, estará dirigida por el escocés Kevin Macdonald, director de "El último rey de Escocia", que le valiera el Oscar a Mejor Actor en febrero de 2007 al estadounidense Forest Whitaker.



Además, contará en su elenco con Edward Norton, Helen Mirren, Rachel McAdams, Jason Bateman y Robin Wright Penn, cuyas cargadas agendas no daban lugar a una postergación del rodaje en caso de no encontrar un reemplazo para el papel principal.