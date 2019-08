Los primeros minutos del nuevo Batman

El director británico Christopher Nolan develó en Nueva York los primeros minutos de su nueva entrega de Batman, "The Dark Knight", en los que el protagonista no es otro que el maléfico Joker (El Guasón), interpretado por el australiano Heath Ledger.



Cuando queda más de medio año para que la nueva entrega cinematográfica del personaje de cómic Batman llegue a los cines, Nolan ofreció a la prensa un aperitivo del filme, en el que quedan claras las dotes de Ledger para interpretar al conocido villano y las intenciones del director de aliarse con la tecnología más avanzada.



El fragmento elegido como presentación de "The Dark Knight" (El Caballero Oscuro) está formado por los primeros seis minutos de una cinta que, además de Ledger, protagonizan Christian Bale -quien repite como hombre murciélago-, Michael Cane, Morgan Freeman, Gary Oldman y Maggie Gyllenhaal.



En ese corto espacio de tiempo la crueldad de Joker, interpretado en 1989 por Jack Nicholson en el "Batman" de Tim Burton, queda patente en una secuencia que reproduce el robo de un banco en Gotham City, el 'alter ego' oscuro de Nueva York, y que ofrece la oportunidad de ver a un personaje maléfico que se apunta más radical que sus predecesores.



Adiós a la imagen de vaquero homosexual



Gracias a unas muecas acertadas, a unos movimientos al más puro estilo Joker y a unas breves palabras, Ledger consigue acallar las dudas que en muchos despertó su elección para el personaje y hace olvidar al público la imagen de vaquero homosexual que le acompaña desde que protagonizó el filme de Ang Lee "Brokeback Mountain", por el que estuvo nominado al Oscar en 2006.



"Hemos elegido los primeros minutos de la película como presentación para que tuvieran la oportunidad de ver un personaje enorme, el Joker que interpreta Heath Ledger", explicó el director antes de la exhibición del inicio del filme, que también se podrá ver como adelanto en las salas estadounidenses desde el 14 de diciembre.



Este adelanto está repleto de acción de principio a fin y permite apreciar la espectacularidad que llenará las pantallas a partir de junio de 2008, gracias a unas escenas que el director filmó con la tecnología Imax más avanzada y en 70 milímetros.



La mejor calidad



Nolan reconoce haber tardado quince años en realizar el proyecto y aseguró que el uso de esta tecnología, que permite que la película se pueda ver en formato Imax 2D, es "la mejor calidad al alcance del cine".



"Mi intención al aplicar el formato de 70 milímetros es que el público se introduzca de lleno en la película. Quiero que tenga la misma sensación que tenía yo de pequeño cuando iba al cine y la pantalla me parecía grandiosa y todo lo que salía en ella era enorme", explica el director.



En la realización del filme se rodaron varias secuencias con cámaras Imax y en formato de 70 milímetros, aunque el resto de metraje es el tradicional de 35 milímetros.



Las secuencias tradicionales, sin embargo, serán remasterizadas según la tecnología Imax y reintegradas en el filme para mantener una sensación parecida a la profundidad de pantalla que simulan los grandes formatos.



El avance de "The Dark Knight" también incluye imágenes de Bale y su interpretación de un Batman quizás más negro y oscuro que nunca, y del resto de personajes que volverán a probar las aptitudes del hombre murciélago para librar a Gotham City de las garras del mal.