Artistas boricuas emprenden obras sociales

Artistas puertorriqueños como Ricky Martin, Daddy Yankee y Olga Tañón, o los reguetoneros Wisin y Yandel junto al venezolano Franco De Vita, entre otros, aprovechan su fama para emprender proyectos solidarios.



Los últimos artistas boricuas que han demostrado su compromiso social han sido Wisin y Yandel, autodenominados "los extraterrestres", que junto a De Vita grabaron esta semana un vídeo de la versión de la canción del venezolano "¿Donde está el amor?".



En "Oye, ¿donde está el amor?", los reguetoneros denuncian las "atrocidades" que ocurren en el mundo en un vídeo cuya trama discurre por las calles de un San Juan visto por los ojos de un niño limpiabotas de ocho años.



El padre del protagonista fue asesinado y vive con su madre, por lo que tienen que hacer lo impensable para obtener un plato de comida al día y ayudar al resto de su familia en una historia que los reguetoneros utilizan para concienciar y buscar la comprensión sobre algunas situaciones sociales, según explicaron ellos mismos.



Esta no ha sido la primera vez que Wisin y Yandel a través de una filmación resaltan su solidaridad con alguna causa, pues en el vídeo del tema "Yo te quiero" los cantantes mostraron su sensibilidad con los afectados por el cáncer.



El más comprometido



Ricky Martin ha sido el artista puertorriqueño que más se ha destacado en su solidaridad por los derechos humanos.



El cantante trabaja por el bienestar de la niñez desde hace una década, y en 2004 lanzó "People for Children", el proyecto principal de la fundación que lleva su nombre con la intención de denunciar y frenar la explotación de menores.



Martin puso en marcha este año la campaña "Navega Protegido" para advertir a padres, niños y maestros de los riesgos de Internet y evitar que los más jóvenes puedan caer en las garras de pedófilos. El artista puertorriqueño también se ha unido a varias organizaciones educativas para investigar la esclavitud moderna y el tráfico humano en el Caribe.



Calle 13



Por su parte, el grupo Calle 13, integrado por René Pérez y Eduardo Cabra, "Residente" y "Visitante", respectivamente, ha expresado su solidaridad con los inmigrantes en canciones como "Pal Norte", en colaboración con los cubanos Orishas y que ganó un premio Grammy Latino en la categoría "Mejor canción urbana".



En la gala de entrega de premios, Calle 13 estuvo acompañado de varios indios arhuacos de La Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, e integrantes del grupo folclórico "Los Gaiteros de San Jacinto", para reclamar la atención y el respeto de estas minorías.



El grupo Calle 13 además se encuentra produciendo un documental sobre "Los Gaiteros de San Jacinto" y los indios arhaucos.



El reguetonero Tego Calderón también ha sido parte del grupo de artistas boricuas que han sido solidarios con los problemas sociales a nivel mundial.



Calderón formó parte del documental "Bling: A Planet Rock", producido por el canal de televisión "VH1", en asociación con el Programa de Desarrollo de la ONU, enfocado en mostrar cómo el ambiente ostentoso del "hip-hop" ha contribuido a la guerra civil en Sierra Leona, favoreciendo la compra de diamantes de contrabando.



Las joyas que los raperos utilizan como símbolo de riqueza y poder, el "bling bling", provienen de zonas controladas por fuerzas o partidos opuestos al Gobierno oficial y se utilizan para financiar actividades militares en contra de las autoridades.



Calderón, además, se unió en enero pasado a varias organizaciones internacionales para combatir el maltrato infantil que existe en Puerto Rico, donde se registran 50 mil casos anualmente.



Corazón Guerrero



El reguetonero Daddy Yankee, por su parte, presentó oficialmente hace unos meses su fundación "Corazón Guerrero", que busca ayudar a la reinserción en la sociedad de ex presidiarios.



La fundación organiza talleres educativos e implantará programas a los que los jóvenes presos puedan recurrir cuando salgan de las instituciones correccionales para que sirvan de transición y los ayuden a incorporarse a la sociedad.



Tañón e Ivy Queen



La merenguera Olga Tañón y la reguetonera Ivy Queen han sido, por otro lado, solidarias con el maltrato a mujeres.



Tañón aportará una parte de los ingresos generados por los conciertos que celebrará en San Juan el año próximo de su gira "Evolución" a varios albergues para mujeres maltratadas en la capital puertorriqueña.



Ivy Queen, por su parte, en su última producción "Sentimiento", incluyó el tema "Que lloren", un himno contra el maltrato a las mujeres.



El también reguetonero Tito "El Bambino", se convirtió este año en el nuevo portavoz de la campaña "Alianza para un Puerto Rico sin drogas", que anteriormente había liderado el salsero Víctor Manuelle.