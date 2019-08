Tras 19 años de ausencia, regresa Led Zeppelin

Tras 19 años de ausencia, el gran tótem del rock, Led Zeppelin, que capturó la intensidad de los años setenta, regresa el lunes para un concierto en Londres que ha sido catalogado como el "acontecimiento musical del año" y la "reunificación del siglo".



La mítica banda de rock duro, que irrumpió en la escena musical británica en 1968, vuelve al escenario supuestamente para un único concierto en homenaje a Ahmet Ertegun, el fallecido fundador del sello estadounidense Atlantic Records, que lanzó al grupo en los años sesenta.



El guitarrista Jimmy Page, el cantante Robert Plant y el bajista John Paul Jones, fundadores del grupo, tocarán el 10 de diciembre en el O2 Arena de Londres, acompañados en la batería por Jonas Bonham, hijo del cuarto integrante del grupo original, John Bonham, quien murió en setiembre de 1980, durante una gira llena de excesos.



Nadie esperaba su retorno



Pese a que continuamente se ven en los escenarios a antiguas aristocracias del rock and roll, nadie esperaba el retorno de Led Zeppelin frente a una audiencia, principalmente por los roces entre los miembros supervivientes de la banda.



"Con un grupo como el nuestro, lo más difícil era ponerse de acuerdo para reunirse", reconoció Jimmy Page en una entrevista con la BBC.



El guitarrista, que se fracturó un dedo recientemente, por lo cual se retrasó el concierto que debía celebrarse a fines de noviembre, confesó a la BBC que el grupo había ensayado en secreto para ver si realmente podían tocar juntos antes de anunciar su regreso.



"Queríamos ver qué tan bien podíamos tocar, y cuando lo probamos no nos cupo la menor duda de que queríamos hacerlo", agregó.



"Me ha hecho falta estar en Led Zeppelin", admitió el músico en una entrevista otorgada a la revista Q en vísperas del concierto que se desarrollará bajo la gigantesca carpa originalmente conocida como Millenium Dome, en el sureste de Londres, con capacidad para 20.000 espectadores.



A beneficio de una fundación educativa



En el concierto en beneficio de una fundación educativa en memoria de Ertegun, que murió en diciembre pasado, participarán también Pete Townshend, de The Who y Bill Wyman, ex Rolling Stones, y el escocés Paolo Nutini, también fichados por Ertegum.



Entradas se agotaron en minutos



Pero es el retorno de los Zeppelin - que después de tocar juntos en el Live Aid de 1985, sólo tocaron una vez más, tres años después, para celebrar el 40 cumpleaños de Atlantic Records - lo que causó que las entradas para el concierto se agotaran a los minutos de que fueran puestas a la venta.



Más de un millón de personas solicitaron entradas al precio de 300 dólares, lo que tomó a la banda por sorpresa, según dijo Page. "Sabíamos que las entradas iban a desaparecer el primer día que se pusieran a la venta, pero el volumen de la demanda fue totalmente apabullante", afirmó el guitarrista.



"(Led Zeppelin) son el Picasso del rock pesado, sus discos han pasado la prueba del tiempo y ellos son la referencia del rock pesado", explicó el redactor de la revista Uncut, Chris Roberts.



Según él, hay una generación de jóvenes tan excitada por este concierto como están los que recuerdan al Led Zeppelin de antaño.



Tras el anuncio de la reunificación de los supervivientes del grupo, que coincide con el lanzamiento en noviembre de "Mothership", una compilación de lo mejor del grupo, los rumores de que el concierto será seguido por otros, y quizá por una gira, provocó un vuelco en el corazón de los admiradores de la banda estelar de heavy metal.



Pero el grupo se ha limitado a subrayar que aceptó participar en el concierto organizado por Mica, la esposa de Ertegum, porque consideran que él fue el pilar de los Led Zepellin.



Los conciertos de Led Zep, creadores de grandes éxitos como "Stairway to heaven", "Communication Breakdown" y "Whole lotta love", solían ser apabullantes.



"Todos nosotros tuvimos nuestras carreras como músicos solistas, pero si ahora tuviera que hacer un proyecto por mí mismo, sólo interpretaría música de Led Zeppelin porque la adoro y disfruto tocándola", adelantó Page.