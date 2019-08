A disfrutar del Cine

La Extinción

Sin seguridad en las calles, Carlos Olivera (Oded Fehr) y L.J. (Mike Epps), junto con los nuevos supervivientes Claire (Ali Carter), K-Mart (Spencer Locke) y la enfermera Betty (Ashanti), han reunido a un grupo de supervivientes y se han echado a la carretera del desierto en un convoy armado. Buscan otros como ellos, vivos no infectados. Lo que encuentran es la otra presencia constante en el desierto: los No Muertos, por lo que necesitarán docenas de armas, miles de balas y un par de lanzallamas para protegerse. Mutando minuto a minuto, y bajo una amenaza constante de traición por parte de su propio ADN, creado por la ingeniería de la compañía Umbrella, Alice (Milla Jovovich) ha estado ocultando el convoy, alerta para protegerlos, esperando de algún modo conducirlo a un lugar seguro.



El hermano de Santa

Fred Claus (Vince Vaughn) ha vivido toda su vida a la sombra de su hermano pequeño, Santa Claus. Aunque siempre trató de ser como él, nunca pudo igualar al ejemplar Nick “Santa” Claus (Paul Giamatti), siempre tan perfecto, casi un santo. Nick creció y llegó a ser un modelo de generosidad. Por el contrario, Fred no ha tenido ni demasiada suerte ni demasiado dinero.

Un día Nick quiere ayudar a su hermano, pero bajo la condición de que vaya al Polo Norte y gane el dinero que necesita trabajando en su fábrica de juguetes. Sin embargo, Fred está muy lejos de tener las cualidades de los duendes que trabajan allí. La Navidad está próxima y es muy posible que Fred ponga en peligro la celebración más alegre de todo el año.