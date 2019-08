Homenaje a John Lennon

Fusionando tradición y modernidad, hoy viernes 7 de diciembre se realizará la conmemoración del 27 Aniversario de la partida de John Winston Lennon. Bajo el lema “Imagine – Imagina un mundo mejor” se reúnen en un mismo escenario el grupo La Calle y Ricardo Palma, una leyenda hippie de nuestro pentagrama nacional. Entre los temas de Lennon que se podran disfrutar hoy están: “Imagine”, “Woman”, “Yesterday”, “Don´t let me down”, “Love me do” y “Give peace a chance”. La cita es a las 8:30 p.m, en Ruta Maya.