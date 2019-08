Madonna publica nuevo disco en abril

La cantante Madonna publicará en abril su penúltimo disco con el sello discográfico Warner Bros, que llevará el título de "Licorice" ("regaliz"), según informa la edición digital de la revista estadounidense Billboard.



Después de este álbum, Madonna pasará a publicar sus discos con el sello Artist Nation, perteneciente a la promotora de espectáculos Live Nation, tras el acuerdo adoptado por ambas partes el pasado mes de octubre.



También la artista tiene previsto sacar el que será su último disco obligatorio con Warner Bros, en este caso uno de "Grandes Éxitos".



La cadena de radio por satélite estadounidense "Sirius Satellite Radio" emitió este jueves dos de las canciones de "Licorice": "Candy Shop" ("Tienda de caramelos") y "The beat goes on" ("El ritmo sigue"), explica Billboard.



Tras concluir su contrato con Warner, Live Nation pasará a ser la propietaria de los nuevos discos, giras, productos de marketing, películas y otros proyectos musicales de Madonna.