Range Rover 3.6 TDV8 Vogue

EFE/Reportajes

Son cuatro segundos los que perfilan la distancia entre uno y otro motor, porque el nuevo V8 acorta la aceleración con esta cifra. La explicación está en 95 caballos de diferencia. 272 frente a los 177 anteriores, un salto cuantitativo que sitúa a este Range en la cúspide del segmento de los todoterreno de alto nivel.

El fabricante dice de este modelo que es el más lujoso del mundo. Cierto es, aunque sea una declaración de parte, porque al nuevo y sofisticado motor, sólo superado por los "top" de Audi y Mercedes, se une una arquitectura, una mecánica y un acabado interior que nadie supera en el mercado, y menos en la versión probada, la denominada Vogue, aunque el fabricante ofrece una opción Plus aún superior, que hace muy difícil encontrarle deficiencias de equipamiento.

El TDV8 es un motor desarrollado especialmente para este vehículo, muy compacto pero inservible, por altura, para la utilización en otros coches del grupo, como sería el caso de un Jaguar XJ.

Los ingenieros de Ford y PSA, grupo francés con el que mantiene un "joint venture" para el desarrollo de una generación completa de motores diesel, se ha empleado a fondo para refinar al máximo este propulsor, hasta el punto de que es un 75% más silencioso y refinado que el V6 al que sustituye y que tenía aparcado a este modelo en el segmento de los todoterreno de lujo.

Los es de tal manera que este V8 está haciendo que los clientes de los V8 de gasolina estén sustituyendo este finísimo motor por el diesel, además, alentados por una reducción del consumo relevante, ya que son casi cinco litros de diferencia en el ciclo combinado (urbano y carretera), es decir, de los 16 litros del Otto a los 11,3 del Diesel.

Otras prestaciones dignas de mención son sus 200 km/h de velocidad punta, frente a los 179 del seis cilindros y la cifra de par, que ha pasado de los 390 Newton por metro a los 640, una descomunal cifra que es gran responsable del empuje y aceleración con la que responde a la demanda de aceleración inmediata.

Puesto en marcha, este V8 de ciclo fiesel es difícil de distinguir frente al Otto de bencina y accionado para mover las casi tres toneladas de peso del Range mantiene esta característica. El refinamiento del propulsor se completa con transmisión automática-secuencial de procedencia ZF de seis relaciones cuya característica es la suavidad de funcionamiento y un adecuado escalonamiento entre marchas. En manejo secuencial se percibe algo de lentitud de respuesta en algunas fases de actividad, comunes a este tipo de cajas.

Motor y transmisión tiene en este todoterreno un gran aliado en el resto de la parte mecánica, es decir, en la suspensión neumática de accionamiento electrónico y en el sistema Terrain Response, un dispositivo imitado por algunos de los competidores del segmento.

El sistema adapta, mediante la preselección de cinco programas, las ayudas electrónicas, los diferenciales y la suspensión neumática a cada situación de conducción. Arena, nieve, hielo, agua, hierba, roca o piedras sueltas, son accidentes que pueden aterrorizar a un conductor y que en este caso restan la necesidad de conocimientos especiales de conducción "off road" y únicamente fe en la ingeniería del dispositivo, que es extraordinariamente eficiente.

La inteligencia del conductor, sobre todo en campo, sólo ha de ser aplicada a la elección del programa y a la presión sobre el acelerador siguiendo el principio de la Escuela Land Rover de "conducir todo lo despacio que sea posible y todo lo rápido que sea necesario".

Si la capacidad fuera de asfalto está en algunos trances por encima de los todoterrenos catalogados como profesionales, sobre asfalto se comporta como un turismo de alta gama. La suspensión reduce la altura y ajusta la dureza a una rodadura confortable y, al tiempo, muy eficiente en curva.

El sistema compensa los balanceos que son naturales en cajas de carrocería de este porte. La ausencia de inclinaciones llevan a ese coche a lograr una velocidad de paso por curva equivalente a la de una berlina de estilo deportivo.

En conjunto, la dinámica de este Range es difícil de igualar, aunque en el segmento encontraremos comportamientos parecidos, pero sin el refinamiento ofrecido por en fabricante británico de Ford. y por automatización de la conducción está encima de las destrezas de la mayoría de los conductores.

Con el TDV8 han sido introducidos algunos cambios que mejoran el copioso equipamiento, ahora con climatizador de cuatro zonas; con parabrisas y ventanillas delanteras con control climático, que evitan la entrada en el interior de los rayos infrarrojos, y cámara de visión trasera, que se suma a la cámara de televisión portátil que puede ubicarse en el exterior para controlar las maniobras complejas.

Se completa la lista de nuevo equipamiento de serie con el control de distancia de aparcamiento delantero; control de presión de neumáticos y un nuevo reposabrazos trasero con capacidad para pequeños objetos.

En lo demás, el Range Rover mantiene la sofistificación en materiales y la calidad de acabados, generando ambos una percepción visual de altísimo nivel.

En lo estético no hay variaciones sobre las versiones antecesoras con motores V6 y continúa marcando una fuerte personalidad frente a sus escasos competidores en prestaciones y capacidad off road, si bien en el segmento hay alternativas descafeinadas bajo los principios "SUV" o "Crossover", es decir, todoterrenos ligeros derivados de todoterreno o todocaminos desarrollados a partir de plataforma de turismos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Longitud 4,972 mts.

Anchura 1,956 mts.

Altura 1,902 mts.

Distancia entre ejes 2,880 mts.

Ancho de vía delantera 1,629,4 mts.

Ancho de vía trasera 1,625,3 mts.

Peso 2.723 kgs.

Coeficiente aerodinámico 0,39

Capacidad depósito 104,5 l.

Capacidad maletero 535 l.

Posición del motor Delantero, longitudinal

Alimentación Inyección directa por

"common rail", dos turbos

de geometría variable

e intercambiador térmico.

Cilindros 8 en V (32V).

Cilindrada 3.360 c.c.

Potencia 272 CV a 4.000 rpm.

Par máximo 640 Nm a 2.000 rpm.

Velocidad máxima 209 kms/h.

Aceleración 0-100 9,2 seg.

Emisiones CO2.

- Urbano 497 grs/km.

- Carretera 268 grs/km.

- Mixto 376 grs/km.

Consumo mixto 11,3 l.

Dirección Cremallera. Asistida.

Diámetro de giro 11,6 mts.

Frenos delanteros Discos ventilados.

Frenos traseros Discos ventilados.

Suspensión Neumática con triángulos

superpuestos en ambos ejes.

Tracción Integral, permanente.

Neumáticos 255/55 R 19.

Transmisión Automática de 6 relaciones.

Equipamiento de serie Suspensión neumática, control

de descenso de cuestas, ABS,

"terrain response", control

de tracción y control

dinámico

de estabilidad.



CARACTERÍSTICAS TODOTERRENO.

(Dependiendo de la altura de la suspensión neumática)

Ángulo de ataque 29 - 30 grados

Ángulo de salida 24,2 - 26,6 grados

Ángulo ventral 25 - 30 grados

Altura libre 27,5 (máximo)

Profundidad de vadeo 50 cms.



RESTO DE GAMA.

Modelo Cilindrada Potencia PVP.

R. Rover 3.6 TdV8 SE 3.360 c.c. 272 CV 81.250.

R. Rover 3.6 TdV8 HSE 3.360 c.c. 272 CV 87.450.

R. Rover 3.6 Vogue + 3.360 c.c. 272 CV 106.450.

R. Rover 4.3 V8 Supercharged 4.197 c.c. 396 CV 111.600.

R. Rover 4.3 V8 Supercharged Vogue 4.197 c.c. 396 CV 121.690.