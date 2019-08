Puro reggae panameño

Aplausos, gritos y baile fue lo que sobró anoche en el Festival de Reggae Panameño realizado en el terreno contiguo a Galerías Santo Domingo, patrocinado por EL NUEVO DIARIO y Claro.



Este megaconcierto, que arranco a las 7:30 de la noche, contó con la presencia de grandes exponentes de este pegajoso género como: Jimmy Bad Boy, Principal, Jr. Ranks, y Eddy Lover, y la presentación de DJ Luchito y DJ Pitito, quienes realizaron una espectacular tanda interactiva.



Los Dj lograron calentar al público con la presentación de videos de otros reggaetoneros internacionales y a la vez animaban al público que gritaba a más no poder.





Nicaragua dice presente

El reggaeton nica estuvo bien representado por el talentoso joven Newpertoon, quien demostró sus habilidades en el género.





Jimmy Bad Boy

“Alístense para el diluvio de lírica que llegó a Nicaragua”, fueron las primeras palabras que expresó el panameño de Jimmy Bad Boy, e interpretó el tema La Luna y las estrellas, a la que le siguieron los temas Si la vieras bailar, Bailando, Si pudiera estar con ella, Esa mujer, entre otras.



El público respondió muy bien al espectáculo ofrecido por el panameño, cabe destacar que el escenario tenía dos pantallas laterales, donde se apreciaba el espectáculo muy bien, y la seguridad estuvo excelente.



Principal inició su presentación con su mayor éxito actual, Date la vuelta, que emocionó a la asistencia que inmediatamente empezó a bailar el reggae pegajoso, luego interpretó Quemona vete, entre otros éxitos.



Luego se presentaron en el megaconcierto Jr Rank con su tema Dale candela, Gitana, Incompleto, Esa guialcita chiquita, Yo no tengo tiempo para estar llorando, etc.



Eddy Lover no se quedó atrás y conquistó al público nica con sus grandes éxitos Yo ya te olvide, Yo no lo creo, Tú sabrás, Vete, Ya tu no vales la pena, etc.