Bajo el lema “Salvemos a las tortugas marinas, no comas huevos de tortuga” se realizará el Festival de las Tortugas, liderado por artistas que se preocupan por esta especie en extinción.



El cantautor Salvador Cardenal, uno de los organizadores del evento, afirmó que esta actividad se efectuará con el objetivo de crear conciencia en la población sobre la problemática actual que están viviendo las tortugas marinas, y lo principal es salvar a esta especie en peligro de extinción.



“Las tortugas son importantes porque representan sanidad en las costas de Nicaragua y los océanos, además de ser animales que han sobrevivido a todo clase de cataclismos, menos al hombre”, dijo Cardenal.



Añadió que esta campaña de protección de las tortugas incluye hacerle entender a la gente que no consuma huevos de tortuga y así se disminuya la extracción de los huevos.



Los artitas que participarán en dicho evento son: Salvador, Katia y Alfonsina Cardenal, Moisés Gadea, Philip Montalbán, Mario Montenegro y Gaby Baca.



El repertorio será variado, en el que habrá en su mayoría temas ecológicos como: Garzas, Tortugas, Araré el aire, Salvemos el Planeta, Cocibolca, Días de amar, Pueblo verde, etc.



Además se presentarán en pantalla grande la película “Las tortugas también lloran”, realizada por Luciérnaga y Alba Films.



La cita es hoy en Ruta Maya, a partir de las 8:00 de la noche. El valor de la entrada es de C$ 100 córdobas.











Salvador Cardenal, organizador del Festival de las Tortugas. Alejandro Sánchez/END