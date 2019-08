Oscar Niemeyer cumple 100 años de vida

Redacción Central



En conmemoración de los 100 años de vida del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, este jueves 13 de diciembre se realizará una conferencia visual sobre su obra, en el Palacio Nacional de la Cultura.



Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares es uno de los arquitectos contemporáneos más relevantes internacionalmente con obras en los cinco continentes.



Su creación más significativa son los edificios principales de la ciudad de Brasilia, que fue declarada “Patrimonio Artístico de la Humanidad” por la Unesco.



Oscar Niemeyer nació en Río de Janeiro el 15 de diciembre de 1907. Después de estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes de su ciudad, colaboró en la década de los treinta con el francés Le Corbusier, uno de los “padres” de la arquitectura moderna, cuyos planteamientos le influirían poderosamente.



Juntos trabajaron en el diseño de la sede central de las Naciones Unidas, en la ciudad norteamericana de Nueva York. “No me callaré nunca. No esconderé nunca mis convicciones comunistas. Y quien me contacta como arquitecto conoce mis concepciones ideológicas. Durante mis conferencias, siempre he subrayado que la arquitectura no es lo esencial. Comparen la arquitectura con la vida, el ser humano, la lucha política, la contribución que hacemos todos a la sociedad para nuestros hermanos desheredados”, ha expresado el arquitecto sobre su posición política.



La conferencia visual estará a cargo del arquitecto Porfirio García Romano, y se llevará a cabo a las cuatro de la tarde en la Sala Dariana del Palacio Nacional de la Cultura, hoy jueves 13 de diciembre.