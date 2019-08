Goyenistas están de fiesta

Los goyenistas coinciden en que su época de colegiales fue de las mejores en sus vidas. Veinte años después, con algunas canas y libritas de más, como varios aseveran, revivirán esos tiempos dorados.



“Fuimos alegres en medio de la crisis del país”, dicen.



El reencuentro es un deseo que los ha mantenido concentrados desde hace un año y que harán efectivo este sábado 15 de diciembre. Al evento asistirán ex colegiales que residen en El Salvador, Honduras y Costa Rica, quienes serán los invitados especiales. En las dos décadas transcurridas se encuentran médicos, economistas, licenciados en idiomas, agrónomos, ingenieros, arquitectos, periodistas, artistas, taxistas y amas de casa, todos conectados en el mismo sentido: reencontrar la camaradería que los caracterizó y se fortaleció con el transcurrir del tiempo.



Como lo bueno, vino para quedarse, la amistad perpetúa por tiempo infinito. Los goyenistas de la generación 1987 se reunirán con los ex integrantes de la banda musical y folcloristas de la época. El evento se realizará en el Bar Punto Zero, en la Zona Cero, a partir de las 7:30 de la noche.