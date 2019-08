Todo listo para la invasión de reggaeton

Las preparaciones para el gran y último concierto del año van como viento en popa, pues One Productión, encargados de traer a Rakim & Ken-y, Héctor El Father, Dálmata, La Factoría y DJ Nelson, súper estrellas del reggaetoon puertorriqueño, tirarán la casa por la ventana, pues los artistas piden uno que otro gustito, pues los reggaetoneros pidieron hospedarse en un hotel exclusivo. Cabe destacar que es la primera vez que One Production organiza un concierto con artistas internacionales, cuenta Doliver Parrales, coproductora de One Production.



Parrales afirma que será un show con muchas sorpresas, ya que habrá juegos pirotécnicos y otras sorpresas más que la coproductora no quiso decir para que las personas puedan disfrutar al asistir al evento.



Son cinco artistas reggaetoneros lo que serán parte de este concierto y según Parrales el show durará unas cinco horas, aproximadamente.



“El escenario será muy grande y tendrá forma de H, en donde las personas tanto de VIP como de general, no tendrán dificultad para observar”, explicó Parrales. Además explicaba que la seguridad será buena, ya que estarán trabajando alrededor de 180 personas.



Un grupo nicaragüense abrirá el concierto este sábado, pero todavía no está confirmado cuál será. Así mismo, el estadio estará abierto desde muy temprano para que no haya problemas a la hora de entrar.



Por otra parte, las personas que quieran asistir a la conferencia de prensa, mañana sábado, tendrán que mostrar sus entradas, de lo contrario no podrán ingresar.



El concierto será este 15 de diciembre, a las siete de la noche, el valor de las entradas es de $ 15 dólares área general y $ 30 dólares VIP, los boletos pueden adquirirlos en Pizza Valenti y Movistar.