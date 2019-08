Martha Baltodano en concierto

Con una recopilación de las canciones más románticas de los años 80 y 90, la cantante nicaragüense Martha Baltodano entregará con su hermosa voz el último concierto del 2007 titulado “Se me enamora el alma”, las cuales cantan al amor y al desamor.



“Para cerrar 2007 he decidido hacer un resumen de todos mis conciertos de este año, los que encierran bellas canciones que popularizaron a Isabel Pantoja, Yuri, Amanda Miguel, Rocío Jurado, Rocío Dúrcal y Paloma San Basilio”, dijo Baltodano.



Esta versátil cantante ha incursionado en la interpretación de temas de distintos géneros musicales, que van desde la balada, el tango, bossa nova y el vals peruano, hasta toda la música latinoamericana en general.





Proyecto para 2008

La artista manifestó que 2007, a punto de finalizar, “fue para mí un magnifico año, con una realización de 10 conciertos exitosos en diferentes escenarios de la capital”, y además agradeció el respaldo que recibió de empresas privadas y nacionales las que hicieron posible materializar este esfuerzo. “A todos ellos mi agradecimiento”, manifestó la cantante.



Adelantó que está negociando con estas mismas empresas patrocinadoras un proyecto que contemplaría la grabación de un disco de baladas románticas, exclusivamente de autores y arreglistas nicaragüenses. Se espera que el material esté en el mercado nacional a finales de 2008.



“Este proyecto de música criolla recogerá bellas melodías de nuestros compositores a las que añadiremos nuevos arreglos musicales”, afirmó Baltodano, quien a lo largo de su carrera le ha correspondido representar a Nicaragua en concursos internacionales, tales como el festival de la OTI.



Mientras esperamos más de Martha y su inconfundible voz para el año próximo, disfrutemos de su última presentación de 2007, en la cual interpretará éxitos como “Maldita primavera”, “No llores por mi Argentina”, “Él me mintió”, “Como una ola” y “Tarde”, por mencionar algunas.





TOME NOTA:

El último concierto de 2007 a cargo de Martha Baltodano se realizará el sábado 15 de diciembre en la Casa de los Mejía Godoy, a las 8 y 30 de la noche. Admisión: 120 córdobas.