Carmen Electra quiere un novio chileno sexy

La modelo estadounidense Carmen Electra sorprendió el viernes a los periodistas chilenos, al afirmar que "los hombres chilenos son muy sexy y yo estoy soltera".



La ex actriz de la serie "Guardianes de la Bahía" está en Chile para promocionar el lanzamiento de un nuevo ron, importado desde Nicaragua y para participar de un evento que recaudará fondos destinados a una Fundación que ayuda a niños con cáncer.



La también ex modelo Playboy permanecerá en Chile hasta este sábado por la noche, día que aprovechará para visitar la ciudad de Valparaíso, en un recorrido que incluye centros comerciales, playas y "La Sebastiana", la casa del poeta Pablo Neruda en ese puerto, señaló en una rueda de prensa.



"Quiero ir a la playa, hacer compras de navidad (...) la gente ha sido muy cálida conmigo, aunque no he tenido mucho contacto. Estoy impaciente por conocer más", dijo Electra en la reunión con los periodistas, a quienes regaló muestras del ron "Ron Perla del Caribe".



Asimismo, descartó pretender ser parte de las celebridades que en las últimas semanas se han reunido con la presidenta chilena, Michelle Bachelet. Durante toda la reunión, se dedicó a exhibir su espectacular figura y a coquetear con los informadores.