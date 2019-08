Tributo a Lucky Dube

Un merecido tributo llevará a cabo el programa radial Nicaragua’s Caribean Time, dirigido por Johnson Lewis; a la leyenda internacional del reggae, Lucky Dube, quien fuera asesinado el pasado 18 de octubre de este año en Johannesburgo, la capital económica de Sudáfrica.



El tradicional tributo era para Bob Marley, pero esta vez se hará el honor a Dube, “por ser un gran personaje de la música”, dijo Lewis, quien agregó que será un tributo muy especial para toda la gente en Puerto Sandino. “Será una actividad libre de alcohol y libre de droga”, aseguró.





Artistas por el tributo

Para homenajear con las de ley a este gran personaje, nuestro cantautor costeño Phillip Montalbán, interpretará dos temas de Lucky Dube, éstos son “Coming Back to my roots” y “Come together as one”, además de temas de su repertorio personal, como “Dios es amor”, “Reggae sana mi nación” y “los tradicionales palos de mayo, para recordarle a la gente de antaño estas canciones”, manifestó Montalbán.



A su vez, aportarán su granito de talento artistas como Phillip Montalbán Jr., Kevin Berry “El conguero”, también habrá un poco de música africana de Uganda, la cual será transmitida en pantalla gigante a la par de un vídeo concierto del mismo Lucky Dube.





Recordando a Dube

Lucky Dube empezó a introducirse en el mundo del reggae a mediados de los años 80 y durante los más de 20 años de carrera musical logró consolidarse como uno de los grandes nombres del reggae a nivel internacional.



El último de los 21 álbumes publicados por el artista, titulado “Respeto”, contiene canciones dedicadas a causas sociales y comprometidas políticamente. En él, Dube apelaba al respeto desde una ciudad donde los extendidos ataques, secuestros, robos y asesinatos han convertido al crimen en uno de los principales temas de debate permanente.



Dube fue asesinado en Johannesburgo, la capital económica de Sudáfrica, durante un intento de robo de su vehículo, informaron fuentes policiales. El cantante, de 43 años, acababa de dejar a su hijo en casa de unos parientes cuando un número indeterminado de atacantes abrieron la puerta de su Chrysler y le dispararon. Su muerte ha sido condenada con una intensidad que no se recordaba en los últimos años.





TOME NOTA:

El Tributo a Lucky Dube se llevará a cabo el sábado 15 de diciembre en La Estación de Puerto Sandino. Admisión: gratuita. Hora: siete de la noche.