Homenaje a John Lennon

Por primera vez, y a 27 años de su muerte, un sacerdote de una de las iglesias del sector oriental de Managua rendirá un homenaje a la memoria del músico asesinado en Nueva York, el 8 de diciembre de 1989, John Lennon.



El homenaje del músico que formó parte del grupo que revolucionó la música en el mundo fue organizado por el padre José Luis Montoya, párroco de la iglesia San José Obrero, de la Colonia Primero de Mayo.



Durante la actividad participará el grupo musical Staccatto, que tocará para un público que quizás nunca ha estado en las presentaciones que hace esa agrupación especializada en géneros como samba, bossa nova y jazz.



La recordación de Lennon con oraciones y música será a las diez de la mañana en la iglesia de la Colonia Villa Flor, Madre Divino Amor. El padre Montoya dijo a Variedades que el mayor pacifista que ha habido en la historia humana fue Jesucristo y de una u otra manera y aunque algunas personas vean que la figura y el perfil de Lennon no coinciden con la obra de Jesús, en los últimos estertores de su vida fue un constante perseverante hombre de paz.



Dijo que por el hecho de que John sea un artista, no significa que no tenga posibilidades de reconvenir en el amor y “creo que Lennon tiene un lado positivo”. “Siempre me ha impresionado su figura (de Lennon), como también la figura de Jesús, al que quiero ser fiel, pero en esta ocasión vamos a iniciar las novenas del Niño Dios, a las cinco de la madrugada”.



“Tenemos una kermés en ocasión de preparar la bendición del templo (de Villa Flor), el 29 de marzo del próximo año y queríamos también llevarle a nuestra comunidad un homenaje a Lennon”, dijo.