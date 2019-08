Miguelito canta junto a Daddy Yankee

Miami/EFE



El joven cantante de reggaeton Miguelito saca al mercado su tercer disco, “El heredero”, que estará a la venta el próximo 18 de diciembre e incluye un dúo con Daddy Yankee, su “padrino” musical.



A sus ocho años de edad, el puertorriqueño Miguelito mostró su alegría por poder colaborar con Daddy Yankee, el autodenominado jefe del reggaeton, en su nuevo disco.



“Es como mi padrino”, señaló en una entrevista telefónica a EFE sobre el autor de “La gasolina”.



En este disco interpretarán juntos “El son del boom”, una canción de “vacilón” que, según el joven cantante, anima a los que estén en su casa a que “prendan la radio y bailen”.



Entre los dieciséis temas de “El heredero” hay otras colaboraciones con artistas del género como Randy, Lafista, con el que interpreta la canción “Cacoteo”, y Divino, con el que canta “la mochila de amor”, un tema “más romántico”.



“Trata de cuando te enamoras de alguien y la llevas en todas partes, la mochila, la libreta...”, explicó Miguelito.



El artista señaló que fue su padre el que le ayudó a buscar el nombre de su nuevo disco inspirándose en las noticias que leían en los periódicos y las revistas, hasta que encontraron las palabras “heredero al trono”, que derivaron en “El heredero”.



Es el tercer álbum del cantante, que debutó en 2006 con el disco “Más grande que tú”, al que siguió “Más grande que tú, edición limitada”, con cuatro temas nuevos.



Con estos discos este año emprendió la gira “Más grande que tú, el suceso”, en la que lo acompañaron reconocidos reggaetoneros como Zion, Lennox, Alexis y Fido, Khris y Ángel, Cheka, Aldo y Dandy, Trébol Clan, además de su hermano.



“Los artistas me dan muchos consejos”, comentó Miguelito, que está dispuesto a aprender de los más grandes, que llevan más años que él.



“No puedo aprender yo sólo, un niño no sabe todo”, añadió.



Además de Daddy Yankee, el joven cantante presume ser amigo de Héctor El Father y de Don Omar.



“Piensan que canto bien y que voy a tener un buen futuro”, expresó satisfecho y con ganas de llegar “hasta donde me lleve Dios”.



Miguelito, que ahora planea su gira de conciertos para 2008 con su nuevo disco trata de compatibilizar su carrera artística con sus estudios.



Por eso explicó que cada vez que viaja lo hace acompañado de una tutora y se lleva los libros para estudiar y examinarse al regresar a Puerto Rico.



“En mi carrera me ha ido muy bien, en cada país que he ido me han recibido con un apoyo que nunca había soñado”, dijo el joven cantante, que ahora desea “tener muchos éxitos y poder conocer muchos más artistas”.