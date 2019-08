A disfrutar del cine

Encantada

Cuenta la historia de la bellísima princesa Giselle (Amy Adams) a la que una reina malvada (Susan Sarandon) expulsa de su mundo mágico y musical. Giselle se enfrentará a la cruda realidad de las calles del Manhattan actual.



Inmersa en un entorno en el que “fueron felices y comieron perdices” no funciona, Giselle deambula por un mundo caótico que necesita urgentemente unos cuantos hechizos. Pero Giselle se enamora de un abogado divorciado, encantador, pero nada perfecto (Patrick Dempsey), que decide ayudarla. A pesar de que en su mundo está prometida al príncipe de cuento de hadas (James Marsden), se hace la siguiente pregunta: ¿su visión del amor ideal tiene futuro en el mundo real?



Alvin y las ardillas

El pasado jueves se realizó el estreno mundial de la película basada en la serie de dibujos animados de los años 50, sobre un grupo musical de ardillas. Después de probar suerte con un desesperanzado compositor --Dave Seville-- tres ardillas muy peculiares, Alvin, Simon y Theodore, deciden hacer de la casa de Dave la suya. Enseguida las ardillas se dan cuenta de la necesidad de convencer a Dave que las deje vivir en su casa para demostrarle que no sólo pueden andar como una persona, ¡sino que pueden cantar!

No tardarán en revelarse como la sensación musical del momento, mientras Dave se convierte en algo más que en su compositor, será su padre. Los problemas comienzan cuando las ardillas se dan cuenta de su éxito y se revelan contra Dave. Sin embargo, pronto descubrirán que haber formado una familia con Dave es el mayor éxito de todos.