En plaza oriental II

Con motivos de complacer a sus visitantes, Plaza Oriental Dos II trae a sus visitantes grandes regalos y ofertas para Navidad y Año Nuevo. Una feria de artesanía, una rifa de acción de capital, un bono de 50 dólares y un certificado de 2,000 dólares para la prima de una casa en residencial Santa Eduviges.



La feria de artesanías es una actividad que se llevará a cabo del 17 al 24 de diciembre, con el apoyo de miembros de las PYME, que en su mayoría colaboran en la feria Microfer, con la diferencia de que éstos no pagarán nada al centro comercial por ofrecer sus productos, según Marlon Valdivia, Gerente de Relaciones Públicas, de ese centro comercial.



En la feria, las PYME, podrán mostrar su ropa, calzado, dulces, accesorios en general, con el fin de que estas personas se ayuden con la venta y al mismo tiempo éstas animen a los clientes a seguir llegando y distraerse de tantos problemas, aseguró Alfredo Peters Osorio, propietario del local.



La rifa de acción de capital, beneficiará mucho a la persona ganadora, pues ésta será accionista de los cinemas de este local, obteniendo así 3,500 dólares de capital que a su vez le generarán más ganancias, explicó Peters.



Cabe mencionar que estos 3,500 dólares no son canjeables, sólo que la persona ganadora los quiera vender a otra persona, explicaba el dueño.



Por otro lado el bono y el certificado para la residencial Santa Eduviges, no se obtienen mediante rifas, si no que al consumir 100 córdobas o más, ya sea en la plaza o en los cinemas, recibís el bono con descuento

“Todo esto es con el fin que las personas se atrevan a conocer un nuevo y mejor centro comercial, en donde los clientes de bajos recursos puedan comprar mejor que otros locales”, afirma Osorio.



Según una encuesta realizada por los universitarios de la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN), las personas prefieren ir a hacer compras a la Plaza Oriental II, por más seguridad, también la encuesta reflejaba que los clientes piensan que los precios de este centro comercial son más bajos que los del Mercado Oriental.