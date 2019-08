Su impetuosa voz es una marca registrada nicaragüense con fuerza y prestigio de cien por ciento calidad. Ella le aplica con dulzura y sentimiento un toque singular a las tonadas latinoamericanas que han popularizado a artistas como Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, entre otros.



Para esta temporada, Norma Helena Gadea ha preparado un regalo diferente a su público, pues su voz se elevará en honor a las celebraciones navideñas. Ofrecerá un concierto especial basado en su disco “Los cantos de diciembre”. En las casi dos horas de espectáculo, habrá cantos a la purísima y clásicos navideños. Además, de las composiciones nicaragüenses se suman temas como “Campanita”, de la compositora Tulita Montes de Oca; “Un gajo de chilincocos”, de Carlos Mejía Godoy, y muchos más.



La artista nicaragüense cada año dedica una producción en el Teatro Nacional Rubén Darío y esta vez decidió que fuera en Navidad, para que sea un espectáculo que permitiera “desligarse de todos los problemas cotidianos y rescatar el espíritu navideño, disfrutar las bendiciones del Señor y llamar a la paz”, comenta.





Escenografía y demás

Como es bien conocido, el estilo de Gadea se basa en la sencillez de su vestimenta y de su entorno al momento de interpretar, no necesita más que su potente voz. Esta ocasión mantiene su estilo, pues para este evento asegura que procurarán un ambiente de acuerdo con la época, lejos del famoso Santa Claus y la nieve, pero anuncian algunas sorpresas.



Como nicaragüenses somos privilegiados porque nuestras fiestas comienzan a principios del mes. Flores, dulces, tradiciones, todo se junta, “Los cantos de diciembre” ejemplifican todo esto, expresa.



Para la artista, en el disco y el concierto las canciones que se escucharán “pertenecen a mi reserva afectiva de música, es una versión modesta como homenaje a la virgen María y el nacimiento de Jesús, así mismo, un momento propicio para impregnar mis buenos deseos”, dice.





El concierto

Los arreglos de los temas que se apreciarán en el evento están a cargo de Pancho Cedeño, conocido artista, ex integrante del grupo Pancasán y quien es el director musical de este espectáculo. La propuesta que ha preparado, según Gadea, es tradicional pero no convencional, en formato sencillo pero que llena de magia.



El ballet folclórico Haydée Palacios tendrá parte importante en la interpretación danzaria. Estarán presentes once músicos, entre algunos de ellos: Eduardo Araica, Pancho Cedeño y Miguel Ángel Oviedo.





Tome nota:

El evento tendrá lugar este jueves 20 de diciembre en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío, a las 7 de la noche. La admisión tiene un precio de 250, 200, 150 y 100 córdobas, según localidades. Además, es un evento patrocinado por EL NUEVO DIARIO, BDF, Metropolitana de seguros, entre otros.