Johnny Depp es la estrella más generosa

AFP



El actor estadounidense Johnny Depp se ubicó por tercer año consecutivo a la cabeza de la clasificación de las estrellas que dan amablemente autógrafos a sus admiradores, según una revista especializada y que ubica en el peor lugar a Will Ferrell.



Depp, de 44 años, nominado el jueves a los Globos de Oro por su actuación en el musical “Sweeney Todd”, “bien podría ser el mejor otorgador de autógrafos de todos los tiempos en Hollywood”, afirmó Steve Cyrkin, redactor en jefe del periódico “Autograph”, con sede en California (oeste).



Johnny Depp es seguido en esta curiosa clasificación por el dúo de “Ocean’s 13”, Matt Damon y George Clooney, y luego por Jack Nicholson.



En cuanto a Will Ferrell, recientemente en “Blades of glory”, lidera la clasificación de los menos dispuestos a regalar su rúbrica a sus ‘fans’. “Lo que lo vuelve peor es que se burla abiertamente de las personas que le piden su autógrafo”, aseguró Cyrkin.



Los actores Tobey Maguire (“El hombre araña”), Joaquin Phoenix (“Walk the line”) y William Shatner, el capitán Kirk de “Star Trek”, también integran esta “lista negra”, donde aparecen además Renée Zellweger, Bruce Willis y la “Desperate housewife” Teri Hatcher.



Algo a destacar son los progresos logrados por Russell Crowe, que supo estar décimo en la lista de los peores otorgadores de autógrafos y este año está en la misma posición... pero en la lista de mejores amigos de los cazadores de firmas.