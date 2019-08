Esta mañana el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) abre las puertas de la expoventa: “Telares de Los Matagalpas”, que reúne en la Sala Rodrigo Peñalba, tres talleres de tejidos artesanales de esa zona del país. Cada uno presentará una muestra de aproximadamente 30 diferentes diseños.



La expoventa se mantendrá abierta al público hasta el día 20 de diciembre y tiene por objetivo promocionar las creaciones de los artesanos matagalpinos que --además de su belleza y calidad-- son parte de la herencia cultural de las comunidades El Chile y Zapote, de esa ciudad norteña.



Entre los artículos que el público encontrará en la expoventa figuran: bolsos, portafolios, monederos, billeteras, portacelular; entre otros.



“Colectivo de tejidos indígena El Chile”, “Cooperativa La Malinche, El Chile y Zapote”; y “Telares Nicaragua El Chile”, son los tres talleres de tejidos que protagonizarán la actividad.



Resultado de investigación

Es importante mencionar que esta expoventa fue motivada por los resultados de una investigación acerca de la labor de estas comunidades que realizó el INC en agosto de este año.



“Promoción, difusión y puesta en valor de los telares El Chile y Zapote, Matagalpa” es el título del estudio realizado por la investigadora Ligia Espinoza, el cual fue apoyado por Unesco-Nicaragua y la Real Embajada de Noruega.



Durante la actividad el INC presentará oficialmente los resultados del proyecto. Además se hará proyección de vídeos tomados en la zona, exposición de piezas y por su puesto la venta de los artículos, ya sea cien por ciento tejidos o combinación cuero-tejido.



Espinoza adelanta que “el tejido se remonta a la historia precolombina de los indígenas de la región central del país, donde se encuentran hallazgos arqueológicos que supone la llegada de los conquistadores, debió ser habitada por etnias de origen náhuatl y Matagalpa, con influencia cacaotera y con vestigios de técnicas sencillas”.



Los talleres que expondrán sus creaciones tienen sus particularidades, dado que sus procesos y diseños han sido influenciados a través de los años. No obstante, “se vinculan con la revitalización de esa práctica ancestral, pero renovada, desde el momento de incluir telar de piso o de pedal”, explica la investigadora.



Entre los retos que tienen estos talleres artesanales --según la investigación-- está la promoción para la comercialización de sus productos. También revelan la necesidad de cambiar o reparar las herramientas que utilizan a fin de garantizar mejor calidad.



Los interesados en conocer más acerca de la ancestral práctica de tejidos de Los Matagalpas pueden visitar la expoventa desde hoy, hasta el día 20 de diciembre, en horario de 9:00 am a 5:00 pm.