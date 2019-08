La Factoría se comunica con END

A raíz de la suspensión del concierto “Invasión Reggaeton”, se ha especulado mucho sobre el asunto, y es que One Production brinda una información y Panamá Music, sello disquero de las artistas panameñas, La Factoría, ofrece una muy diferente.



Panamá Music, llamó y envió a END un correo electrónico en donde “aclara” porqué se suspendió el show. Esto fue lo que nos escribieron: “Desde hace unos meses se hizo el contacto para la contratación de La Factoría para la participación de dicho concierto, pero desde un principio el contrato no se cumplió por parte de la empresa One Production, ya que en una de las cláusulas aclara que por medio de transferencia bancaria debe haber un abono del 50% del valor del show y tan días antes se recibió tan solo un 25% de dicho abono”, explicó Natalia Meneses T., de Panamá Music Corporation.



Asimismo, comentó que dos días antes no sabían si viajarían, pues asegura Meneses que no se tenían ni los boletos, ni las visas para ingresar al país.



También comentó que el manager de la agrupación, Januario Crespo, contactó directamente al representante de esta empresa (One Production), Wilman Recinos, pero cuenta que éste nunca brindó una respuesta positiva a las incertidumbres alrededor de la cancelación del Show.



Igualmente, Denphra, de La Factoría, afirmó vía telefónica a EL NUEVO DIARIO, que están muy triste porque no pudieron presentarse en suelo nica, sin embargo, esperan ansiosos brindar un gran espectáculo en enero de 2008, para los nicaragüense que siempre han apoyado su música.



One Production da su versión

Por otro lado, One Production niega lo dicho por Meneses y asegura que sí se pagó el 50 por ciento de lo acordado en tiempo y forma, y que hasta un avión privado enviaron para Dálmata y Factoría, pero ninguno de los grupos quiso abordar, ya que querían que se les pagara el otro 50 por ciento, el cual no estaba estipulado en el contrato, aseguró Dáliber Parrales.



Parrales comentó acerca de una conferencia de prensa, planificada para ayer lunes, en donde se hablaría de lo sucedido, pero ésta no se realizó por razones no identificadas, no obstante aseguró que hoy se efectuaría, pero no se confirmó el lugar ni la hora.