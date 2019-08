2007, año de reconstituciones

AFP

“Espero morir antes de ser viejo”, cantaban los Who en 1965: 42 años después, el estribillo está superado y, de Led Zeppelin a The Police, pasando por Genesis y Sex Pistols, pocos conjuntos históricos han resistido este año a la tentación de volver a subirse a un escenario.



Dos motivaciones pueden explicar este fenómeno: la búsqueda de la eterna juventud, como haciendo eco a la célebre frase de Neil Young “Rock and Roll Will Never Die” (“El rock no morirá nunca”), y las ganancias consecuentes, dignas del “We’re Only in It For the Money” (“Sólo estamos en esto por dinero”) de Frank Zappa.



Led Zeppelin fue el último caso del año, con el concierto dado el 10 de diciembre en Londres, después de dos breves apariciones con fines caritativos en 1985 y 1988.



El cantante Robert Plant afirmó que este concierto único no será seguido de una gira, pero el guitarrista Jimmy Page y el bajo John Paul Jones fueron menos categóricos. Como una señal, el batería John Bonham, fallecido en 1980, fue reemplazado por su hijo Jason.



El movimiento fue lanzado por The Police, que anunció su regreso a principios de 2007, o más bien al terminar un larguísimo año sabático que había empezado en 1984 (el conjunto nunca fue disuelto oficialmente).



La gira mundial del trío compuesto por Sting, Stewart Copeland y Andy Summers continuará en 2008.



En esta categoría digna de la película “Regreso al futuro”, Génesis hizo su primera gira desde 1993. Se trata de un Génesis de segunda época, con Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford, pero sin Peter Gabriel, que abandonó el conjunto en 1975.



Por su parte, los Who prosiguieron la gira mundial que habían iniciado el año pasado.



El conjunto lanzó a fines de 2006 “Endless Wire”, su primer disco desde 1982. En este caso, sólo quedan dos miembros del grupo original, el cantante Roger Daltrey y el guitarrista Pete Townshend que, para la batería, recurrieron a Zak Starkey, el hijo del Beatle Ringo Starr.



Iggy Pop y los Stooges también organizaron una gira, mientras que los ex Doors Ray Manzarek y Robbie Krieger actuaron con el nombre de Riders on the Storm, con el cantante Brett Scallions en reemplazo del fallecido Jim Morrison.



A años luz de distancia del “No future” punk, los Sex Pistols volvieron al escenario en Londres, el 8 de noviembre.



Sly y su Family Stone, Black Sabbath (con el nombre de Heaven and Hell) o los Eagles también regresaron en los últimos meses.



Los quincuagenarios, e incluso sexagenarios, no son los únicos concernidos, puesto que el fenómeno se produce también con los conjuntos de los años 80 y 90: Van Halen, Rage Against the Machine, The Smashing Pumpkins, The Verve, los Happy Mondays, Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine o, en un género muy distinto, las Spice Girls, que iniciaron una gira mundial el 2 de diciembre.



Espectadores de todas las edades asisten a los conciertos de los más antiguos de esos conjuntos reconstituidos, lo que demuestra que su música perdura a través de las generaciones.



Más prosaicamente, sus fans de los primeros tiempos también han envejecido, y su poder adquisitivo actual les permite pagarse entradas a los conciertos de sus viejos ídolos, cuyos precios son a menudo sumamente altos.



Y es que, aunque la nostalgia puede parecer incompatible con la esencia del rock, tiene la enorme ventaja de hacer ganar dinero.



Según la edición electrónica de la revista norteamericana Forbes, los inagotables Rolling Stones son los músicos que tuvieron mayores ganancias entre junio de 2006 y junio de 2007, con 88 millones de dólares, amasados esencialmente gracias a la gira “A Bigger Bang”.