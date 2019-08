Peter Jackson producirá “El hobbit”

El director ganador del Oscar por “El señor de los Anillos”, Peter Jackson, puso fin a una contienda con los estudios New Line y producirá dos películas basadas en la novela “El hobbit”, de Tolkien, informó el martes a través de un comunicado. El director neozelandés, cuya trilogía fantástica “El señor de los Anillos” recaudó más de 3,000 millones de dólares desde 2001, había descartado regresar a la Tierra Media, donde se desarrollan las historias de Tolkien.



Su decisión ocurrió luego que demandara a New Line para que el estudio le pagara dinero presuntamente adeudado por los filmes de “El Señor de los Anillos”, lo que llevó al copresidente del estudio, Bob Shaye, a declarar que el neozelandés “nunca” haría “El hobbit”.



Pero un comunicado conjunto de Jackson, New Line y MGM indicó el martes que el litigio había sido resuelto y que Jackson y su socia y esposa Fran Walsh serán productores ejecutivos de las dos películas.



Al igual que “El señor de los Anillos”, las dos películas serán filmadas simultáneamente y luego estrenadas por separado. Se estima que la fotografía comenzará en 2009 y los filmes serán estrenados en 2010 y 2011.